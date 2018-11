Neue Gesichter im Vorstand bei den Heimatfestfreunden

Bei der harmonisch verlaufenden Hauptversammlung der Heimatfestfreunde hat es Veränderungen im Vorstand gegeben: Walter Locherer ist neuer Vorsitzender für Thomas Röhrl, der wiederum Karl Held als Zweiter Vorsitzender ablöst.

Röhrl hatte zuvor die vergangenen zwei Jahre Revue passieren lassen. Er erinnerte an den Bau von zwei neuen Umzug-Fahrgestellen, die Fertigstellung der Dusche in den eigenen Räumlichkeiten und den Einbau einer Heizung im sogenannten „Kopfbau“ der blauen Halle. Bei der Bevölkerung sehr gut angekommen sei der Maibaum auf dem Rathausplatz in diesem Jahr. Nach dem Kinderfest wurden die lange ersehnte neue Halle eingeräumt und die Werkstätten in der alten Blechhalle daraufhin neu strukturiert und erweitert.

Aktuell arbeiten die Heimatfestfreunde am Brunnenwagen, da dieser in die Jahre gekommen war und grundlegend technisch überarbeitet und neu aufgebaut werden musste. Nach einer Neuinvestition in ein Schweißgerät, eine Plattenkreissäge und auch in einen Gabelstapler in den vergangenen beiden Jahren seien die Heimatfestfreunde technisch hervorragend aufgestellt und auch solchen Herausforderungen bestens gewachsen, betonte der Vorsitzende.

Nach den Berichten des Kassenwartes und der Kassenprüfer folgten die Entlastung der Vorstandsmitglieder und die turnusgemäßen Neuwahlen. Thomas Röhrl gab das Amt des Vorsitzenden ab. Hierfür stellte sich Walter Locherer zur Wahl. Er wurde einstimmig gewählt. Da Karl Held etwas kürzer treten will, stellte er sich nicht mehr als zweiter Vorsitzender zur Verfügung. Diesen Posten übernimmt nun Thomas Röhrl.

Kassenwart Thomas Amann suchte ebenfalls einen Nachfolger und fand diesen in Uschi Beck. Sabine Binder wurde erneut zur Schriftführerin gewählt. Als Beisitzer fungieren jetzt Karl Held und Tobias Binder. Neuer Kassenprüfer ist Hannes Stöferle. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt.