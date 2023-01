Neue Gedenktafel am jüdischen Friedhof

Anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus findet am Donnerstag, 26. Januar, die Einweihung einer neuen Gedenktafel auf dem jüdischen Friedhof statt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Bisher erinnert dort eine 1984 angebrachte Tafel an 102 aus Laupheim stammende Opfer der NS-Verfolgung. Diese wird nun ergänzt durch eine neue Tafel mit den Namen von weiteren 53 Jüdinnen und Juden, die aus Laupheim stammten oder von Laupheim aus deportiert wurden. Die meisten von ihnen sind zwischen 1942 und 1944 in den Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet worden. Die Namen der Opfer konnten laut Stadtverwaltung erst durch Recherchen in den vergangenen Jahren herausgefunden werden.

Die Einweihung beginnt am 26. Januar um 18 Uhr. Männliche Besucher sollten eine Kopfbedeckung tragen. Es wird außerdem um eine Anmeldung per Telefon unter 07392/704124 oder per Mail an veranstaltungen@laupheim.de gebeten.

Am Sonntag, 29. Januar, findet zudem eine Führung mit Michael Schick auf dem jüdischen Friedhof statt. Diese beginnt um 14 Uhr am Friedhofseingang.