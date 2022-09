Neue Filmreihe „Energie: Leben, Kultur, Wohlstand“ beginnt

Im Laupheimer Museum zur Geschichte von Christen und Juden beginnt am Donnerstag, 29. September, eine neue VHS-Filmreihe mit dem Thema „Energie: Leben, Kultur, Wohlstand“. Die Reihe befasst sich in sechs Filmen damit, wie die menschliche Zivilisation von den Herausforderungen der Energiegewinnung geprägt ist. Dabei wird der Bogen von der Steinzeit bis in die Gegenwart gespannt: Immer hat sich der Mensch angepasst und zugleich die Welt verändert, heißt es in einer Vorschau der Stadt Laupheim.

Adrian Kutter beginnt am 29. September mit dem Dokumentarfilm „Before the flood“ aus dem Jahr 2016. Zwei Jahre reiste Leonardo DiCaprio als Friedensbotschafter der Vereinten Nationen um die Erde, um die Folgen des Klimawandels zu erfassen. Daneben kommen Politiker und Wissenschaftler zu Wort und zeigen Lösungsansätze auf.

Es folgen als weitere Filme „Am Anfang war das Feuer“ (F 1981), „Licht und Kraft“ (D 1928), „Das China-Syndrom“ (USA 1979), „Der Fall Wilhelm Reich“ (Ö 2012) und „2040 – Wir retten die Welt!“ (AUS 2019). Die Filmabende beginnen jeweils um 19 Uhr im Laemmle-Kino im Schloss Großlaupheim. Karten können unter Telefon 07392/15 01 30 reserviert werden.