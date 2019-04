Neue Diakonin mit vielen guten Wünschen ins Amt eingeführt

Mit herzlichen Worten und vielen guten Wünschen ist Nadja Schienke-Weigold am Ostermontag in Laupheim offiziell in das Amt der Diakonin für die evangelischen Kirchengemeinden Laupheim, Oberholzheim und Ersingen eingeführt worden.

Schwerpunkte ihrer Arbeit, die sie bereits am 1. April begonnen hat, sind Seniorenangebote, Seelsorge und Gottesdienste in Pflegeheimen, Organisation von Besuchsdiensten und Projektarbeit. In Laupheim trat die 25-Jährige die Nachfolge von Diakon Joachim Krämer an, der vor rund zehn Monaten in den Ruhestand ging.

Vertreter und Mitglieder der drei Kirchengemeinden und des Evangelischen Kirchenbezirks Biberach hießen die neue Diakonin zunächst bei einem feierlichen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Laupheim willkommen. Mit dem Psalmvers „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ verdeutlichte der Ersinger Pfarrer Gunther Wruck das erweiterte Zuständigkeitsgebiet der Diakonstelle von Nadja Schienke-Weigold.

Sie habe innerhalb des Kirchenbezirks Biberach – dem größten der gesamten Evangelischen Landeskirche – mit den Kirchengemeinden in Laupheim, Oberholzheim und Ersingen auf einer Fläche von 210 Quadratkilometern insgesamt rund 7500 Gemeindemitglieder zu betreuen. Dabei sei der Gedanke an einen weiteren Psalmvers hilfreich: „Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.“ In diesem speziellen Fall springe sie aber nicht über Mauern, sondern zwischen den vielfältigen Aufgaben hin und her, und dabei komme der passionierten Fußballerin und Reiterin ihre Sportlichkeit sicher zugute.

„Fußball habe ich früher mehr gespielt als heute, aber es kann gut sein, dass Sie mich mal auf einem Pferd sehen. Außerdem male und bastle ich gerne“, erzählte Nadja Schienke-Weigold an die Gottesdienstbesucher gerichtet. Sie freue sich sehr auf die von Pfarrer Wruck erwähnte Vielfältigkeit der Aufgaben.

Seelsorge und Gottesdienste in Pflegeheimen

Schwerpunkte in Laupheim werden die Seelsorge und Gottesdienste in den Pflegeheimen sowie die Leitung des evangelischen Seniorenkreises sowie Besuchsdienste sein. Der Aufbau, die Weiterentwicklung und Vernetzung der Besuchsdienstarbeit werde ihren Dienst in Oberholzheim prägen, und in Ersingen stehe neben wöchentlich zwei Stunden Religionsunterricht an der Grundschule die Entwicklung von gemeinsamen Angeboten für Jung und Alt ganz oben auf der Agenda.

„Ich wünsche Ihnen von Herzen große Lust und Kraft, die Ihnen ihr Tun erleichtern mögen“, sagte Pfarrer Wruck. Im Kreise der Kirchengemeinderäte aller drei Gemeinderäte nahm er schließlich die feierliche Verpflichtung, Einsetzung und Segnung der neuen Diakonin vor. Ihr Mann Lukas Weigold, der ebenfalls seit April als Vikar in Wiblingen tätig ist, wo die beiden auch wohnen, und Schuldekan Michael Pfeiffer sprachen kurze Zeugenworte. Der Chor Crescendo umrahmte den Gottesdienst mit wunderbarem Gesang.

Hoffnung, Staub und fröhlicher Soundtrack

„Nadja bedeutet übersetzt: Hoffnung“, hatte Nadja Schienke-Weigold während des Gottesdienstes verraten. Viel Hoffnung auf eine gute, fruchtbare Zusammenarbeit schwang auch in den Worten der Grußredner beim anschließenden Stehempfang für die neue Diakonin im evangelischen Gemeindehaus mit.

Diakon Ulli Körner von der Katholischen Kirchengemeinde Laupheim sagte, er freue sich nach gut neunmonatiger Vakanz in der Diakonstelle der Evangelischen Kirchengemeinde „wieder jemanden zu haben, der mit mir handfest zupackt“.

Vielleicht beflügelt durch die Geburt seines zweiten Enkelkindes in der Nacht zum Ostermontag, ging Körner mit heiteren Worten auf Nadja Schienke-Weigolds Studienabschlussarbeit ein, in der sie sich damit befasste, wie ältere Menschen von der Nutzung einer mobilen App auf dem Tablet oder Smartphone profitieren können. Er habe selbst Nachholbedarf in diesen Dingen. „Aber sie machen mir Mut“, sagte Körner, denn er sei beim Googeln auf eine App für Senioren gestoßen, in der es heiße: „Tablets und Smartphones helfen Senioren dabei, körperlich und geistig fit zu bleiben.“

Diakon bedeutet übersetzt „Die durch den Staub gehen“

Diakon bedeute übersetzt „Die durch den Staub gehen“, und deshalb reiche er Laupheims evangelischer Diakonin seine katholische Hand, „um mit Ihnen auf den staubigen Straße Laupheims diakonisch unterwegs zu sein“. Als symbolisches Geschenk überreichte er ihr ein zur Hälfte mit Staub gefülltes Einmachglas, mit einer Kerze als Symbol für das Licht Jesus Christus, und einer besonderen, unbeabsichtigten Gravur: „Die Firma hat das Glas ,Frauenlob’ genannt.“

Bebilderte Segenswünsche gab Karl-Heinrich Gils von der Diakonischen Bezirksstelle Biberach Nadja Schienke-Weigold mit auf den Weg. Christa Schmidt vom Evangelischen Seniorenkreis zeigte sich erfreut darüber, dass der bereits seit 40 Jahren existierende Kreis nach dem Abschied von Joachim Krämer „nun wieder eine Leitung hat“. Der Kontrast zwischen Alt und Jung könne größer nicht sein – „aber das birgt großes Potenzial. Ich bin mir sicher: Es wird eine schöne Zeit mit Ihnen“.

Musikalisch umrahmt wurde der Stehempfang vom Streichquartett „4 strings 2 go“ – mit jeweils einem schwungvoll-fröhlichen Stück am Anfang und zum Schluss. Laupheims evangelischer Pfarrer Christian Keinath kommentierte dies in Richtung Nadja Schienke-Weigold: „Das ist der Soundtrack für Ihre Arbeit.“