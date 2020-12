Neue Buswartehallen sind barrierefrei

Barrierefrei, hell und mit einem einheitlichen Design mit Stadtsilhouette und -logo: So sehen die neuen Buswartehallen aus. In der Fockestraße steht eine, die OB Gerold Rechle und Raymond Ihle, Technischer Leiter der Stadtwerke, die neue Wartehalle am vergangenen Donnerstag offiziell präsentierten.

„Die Wartehallen sollen das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs ergänzen und verbessern“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. „Die neuen Wartemöglichkeiten bieten dabei weit mehr, als nur Schutz vor Wind und Wetter.“ Hierbei spiele vor allem auch der Aspekt der Barrierefreiheit eine große Rolle, damit die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs ebenso Fahrgäste anspricht, die in ihrer Mobilität oder Sensorik eingeschränkt sind. So wurde etwa bei der Gestaltung der Sitzbänke daran gedacht, diese in unterschiedliche Sitzhöhen zu installieren. Außerdem sind sie mit einer Stütze ausgestattet, um das Aufstehen zu erleichtern. „Wir wollten die Wartehallen so gestalten, dass diese die Bedürfnisse aller Fahrgäste abdecken“, so erklärt Raymond Ihle, der Technische Leiter der Stadtwerke. „Daher wurde darauf geachtet, dass Rollstuhlfahrer, ältere Menschen mit Rollator oder Familien mit Kinderwagen genug Platz zum Rangieren haben. Zudem wurden die Bodenflächen mit taktilen Elementen ausgestattet, um Personen mit Seheinschränkungen eine bessere Orientierung zu geben.“

Bei der Gestaltung wurde ein klares, einheitliches Design verwendet, welches sowohl das Stadtlogo als auch die -silhouette aufgreift. Die Wände der Wartehallen sind dabei semitransparent gehalten, wodurch der Wartebereich hell und lichtdurchlässig wird. „Die Gestaltung der Wände dient darüber hinaus auch dem Vogelschutz. So wurden spiegelnde Flächen und große optische Öffnungen vermieden, da diese die Tiere in ihrem Flugverhalten stören“, schreibt die Stadtverwaltung.

„Die Wartehallen sollen in Zukunft ebenso einen Beitrag für die Umwelt leisten, weshalb diese optional auf der Dachfläche begrünt werden können“, heißt es in der Mitteilung. „Nicht nur Personen, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen, unterstützen somit die Umwelt, auch die Hallen selbst können als Grünflächen dienen. Damit wird ein weiterer Beitrag für mehr Nachhaltigkeit und Artenschutz geleistet“, freut sich Oberbürgermeister Gerold Rechle.

Bisher stehen eine Wartehalle in der Fockestraße, zwei weitere in der Ritter-Heinrich-Straße in Baustetten und eine wurde in Bihlafingen an der Grundschule installiert. Sechs weitere sollen im Laufe des nächsten Jahres hinzukommen.