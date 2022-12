Neue Angebote der musikalischen Früherziehung beim Gregorianum

Die Musikschule Gregorianum in Laupheim, Ulmer Straße 88, hat für das Eltern-Kind-Programm „Musikgarten“ noch Plätze frei. Am Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. Januar 2023, beginnen die zehnwöchigen Angebote, bei denen Kinder im Alter von eineinhalb bis drei Jahren zusammen mit einem Elternteil in der Gruppe musizieren. Laut Musikschule finden die Kursangebote wöchentlich statt. Sie dauern jeweils 45 Minuten und enden am 22./23. März 2023. Freie Unterrichtsplätze gibt es mittwochs um 10.15 Uhr und donnerstags um 9.15, 10, 10.45 sowie um 14.30 Uhr.

Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon: 07392 963960 (www.musikschule-laupheim.de).