Neubaumietwohnungen unter die Lupe genommen

Mehrere hundert Besucher informierten sich vor Kurzem beim Tag der offenen Tür über die Neubauten am Marktpatz 14 und 16 der Genossenschaft für Wohnungsbau Oberland (GWO). Das teilt die GWO mit.

Neben einigen Wohnungen der GWO konnten die neuen Räumlichkeiten des Sanitätshaus Mayer und des Unverpacktladens der Familie Hecht besichtigt werden.

Karin Meyer-Barthold, die erste ehrenamtliche Stellvertreterin des Oberbürgermeisters der Stadt Laupheim, gratulierte der GWO zum neuen Gebäude. Sie wünschte zum Start alles Gute und hofft, dass die in den neuen Räumlichkeiten im Erdgeschoss untergebrachten Angebote zur Belebung der Innenstadt beitragen.

Zentrale Anlaufstelle sei der Informationspunkt der GWO vor dem Gebäude gewesen, so die Mitteilung. Hier und in den Wohnungen standen die Mitarbeiter der GWO für Fragen zur Verfügung und erklärten etwa, dass elf der 17 Wohnungen bereits vermietet sind. Unter anderem gab es Führungen durch und um die Gebäude mit den Erklärungen zum energetischen Konzept durch Walter Spleis, vom gleichnamigen Ingenieurbüro und die Architektin Hanna Nasfeter von AB Architekten Ulm die sich in einem Architektenwettbewerb mit ihrem Entwurf durchgesetzt hatten. Architekt Klaus Ankner (AB Architekten Ulm) sah die größte Herausforderung bei diesem Projekt darin, dem ohnehin attraktiven Stadtraum am oberen Marktplatz eine ebenso attraktive und unverwechselbare Gebäudekomposition gegenüberzustellen.