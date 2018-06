Neubau braucht einen anderen Fördertopf

Der Krankenhausbetreiber Sana erhält für den geplanten Neubau eines Gesundheitszentrums in Laupheim kein Geld aus dem Krankenhausstrukturfonds Baden-Württemberg. Aus diesem von Bund und Land zu gleichen Teilen gespeisten Topf wurden lediglich 880 000 Euro für den „Rückbau von stationären Strukturen“ am Bronner Berg bewilligt, also etwa für den Abriss von Bestandsgebäuden. Das geht aus einer Pressemitteilung des Sozialministeriums und Recherchen der „Schwäbischen Zeitung“ hervor.

61,7 Millionen Euro für Biberach

Sana hatte sowohl für den Klinikneubau in Biberach als auch für die klinische Säule des Laupheimer Gesundheitszentrums Fördermittel aus dem Krankenhausstrukturfonds beantragt. Der Biberacher Antrag war ein Volltreffer: In das dortige Bauvorhaben sollen 61,7 Millionen Euro fließen. Das ist nahezu die Hälfte der insgesamt zur Verfügung stehenden Fördersumme. Landrat Heiko Schmid spricht denn auch von einem „sehr guten Ergebnis für die Sana und den Landkreis“. Sana-Regionalgeschäftsführer Andreas Ruland hebt die „hervorragende Unterstützung“ des Ministeriums hervor.

Nicht erfüllt hat sich gleichwohl die Hoffnung des Krankenhausbetreibers, aus dem Strukturfonds auch den geplanten Neubau in Laupheim bezuschusst zu bekommen. Bei dem Förderantrag gehe es um den stationären Bereich mit insgesamt 80 Betten und der dafür erforderlichen Infrastruktur, hatte Beate Jörißen, Geschäftsführerin der Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH, im Dezember der „Schwäbischen Zeitung“ gesagt. Anfang April hieß es, für den Standort Laupheim seien rund 27 Millionen Euro Baukosten angemeldet worden. Davon entfallen laut Sana etwa 12,5 Millionen auf die klinische Säule mit Innerer Medizin (30 Betten) und Geriatrischer Rehabilitation (50 Betten).

Eine Förderung des Neubaus in Laupheim sei aufgrund der Regelungen des Krankenhausstrukturfonds nicht möglich, heißt es in der Pressemitteilung des Sozialministeriums vom Dienstag. Auf Nachfrage der SZ präzisierte ein Sprecher: „In dem Neubau sollen bereits in Laupheim vorhandene Betten der Inneren Medizin neu errichtet werden. Dies ist nicht über den Strukturfonds förderfähig.“ Der Fonds zielt vielmehr auf Bettenabbau und darauf, Kapazitäten an größeren Kliniken zu bündeln und stationäre in nichtstationäre Versorgung umzuwandeln.

„Kein Grund, alarmiert zu sein“

Für Laupheim bestehe kein Grund, alarmiert zu sein, sagte der Ministeriumssprecher. Sana müsse für das Gesundheitszentrum nun eben eine andere Zuschussquelle anzapfen. Es sei „vereinbart“, dass der Standort Laupheim über das Jahreskrankenhausbauprogramm des Landes „bezüglich der stationären Betten gefördert werden soll“.

Ein entsprechender Antrag werde vorbereitet und in Bälde beim Ministerium eingereicht, bestätigte Sana-Sprecher Pascal Petry. Ziel sei es, damit im Rahmen des Krankenhausbauprogramms 2018 berücksichtigt zu werden. „Die Chancen stehen gut. Die Signale, die wir empfangen haben, sind positiv.“ Das diesjährige Krankenhausbauprogramm hat ein Volumen von 255 Millionen Euro.

In der Pressemitteilung des Ministeriums ist nur von 30 Betten in Laupheim die Rede. Was ist mit den anderen 50? Das Ministerium berichte nur über förderfähige Anteile am Gesundheitszentrum, erklärt dazu die Sana. Hierzu zählten nur die Betten der Inneren, nicht die Rehabilitation. Sana versichert: „Die 80 stationären Betten (30 Innere Medizin, 50 Geriatrische Reha) bilden nach wie vor das Rückgrat unserer klinischen Säule in Laupheim.“

„Keine Verzögerung“

Die Realisierung des Gesundheitszentrums werde sich durch die Notwendigkeit, einen neuen Förderantrag zu stellen, nicht verzögern, so Pascal Petry. Der Neubau werde wie geplant parallel mit dem neuen Zentralkrankenhaus in Biberach den Betrieb aufnehmen. Die Gespräche mit Ärzten und anderen Heilberuflern, die Interesse zeigten, in das geplante Ärztehaus in Laupheim einzuziehen, hätten sich wegen der Verhandlungen mit Stuttgart zuletzt verzögert. Nun aber schaffe die in Aussicht gestellte Förderung für die 30 Betten der Inneren „Klarheit für alle Beteiligten“, und die begonnenen Gespräche und Planungen könnten fortgesetzt und konkretisiert werden, auch mit dem Investor. Wie berichtet, will Sana das Gesundheitszentrum mit einem externen Bauträger verwirklichen. Wunschpartner ist das Bauunternehmen Matthäus Schmid aus Baltringen.