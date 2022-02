Netze BW spendet eingespartes Porto an Kitas

Mit 4336,20 Euro unterstützt die Netze BW die städtischen Kindergärten und Kindertagesstätten in Laupheim. Die Summe setzt sich aus durch die Digitalisierung eingesparten Portokosten zusammen. Florian Katein, Kommunalberater der Netze BW, übergab Josef Schoch, Leiter des Dezernates für Bildung, Betreuung und Soziales, in der vergangenen Woche den Spendenscheck.

Um die Digitalisierung auch bei der Zählerstandserfassung zu fördern, ruft der Stromnetzbetreiber Netze BW die Kundinnen und Kunden in seinen über 600 Konzessionskommunen dazu auf, den Stand ihres Stromzählers nicht mehr per Postkarte, sondern auf elektronischem Weg mitzuteilen. Ziel der Netze BW ist es, dadurch CO2 einzusparen, das beim Transport der Karten und bei der Papierproduktion zu Buche schlägt.

„In diesem Jahr haben wir im Regionalzentrum Oberschwaben die Aktion unter das Motto Kinder gestellt, die wegen Corona insbesondere durch geschlossene Betreuungseinrichtungen besonders zu leiden hatten“, berichtete Florian Katein von der Netze BW. „Darum haben wir angeregt, den Spendenbetrag Kindergärten zugutekommen zu lassen.“ Dieser Vorschlag wurde von der Stadt Laupheim aufgegriffen. „Ich finde die Aktion der Netze BW großartig, weil sie Ausdruck partnerschaftlichen Verhaltens ist“, sagte Josef Schoch, Dezernent für Bildung, Betreuung und Soziales . „Und wie wichtig Zusammenhalt ist, hat uns die Pandemie eindrücklich gezeigt.“ Auch die Spende soll im Sinne der Digitalisierung genutzt werden. „Die Summe soll für den Ausbau der technischen Möglichkeiten an den Betreuungsstätten verwendet werden. Dies wird das Angebot vor Ort noch weiter verbessern“, so Schoch.

Die Netze BW hat angekündigt, ihre Spendenaktion 2022 mit einer neuen Zielsetzung fortzuführen. Denn den Zählerstand online mitzuteilen, ist aus Sicht des Netzbetreibers erst die halbe Miete. Schließlich erhalten zuvor alle Netzkundinnen und Netzkunden eine entsprechende Aufforderung – per Post. Um diesen Hinweis stattdessen per E-Mail senden zu können, bedarf es einer Einverständniserklärung. Damit möglichst viele Kundinnen und Kunden diese der Netze BW erteilen, greift das Unternehmen erneut auf das bewährte Anreizprinzip zurück. Die Vereine und gemeinnützigen Einrichtungen in den Kommunen dürfte es freuen.