Netzbetreiber unterstützt Vereine finanziell

Die Aktion „Mail statt Brief“ der Netze BW hat eine Spende von rund 2.133 Euro übergeben, die nun unter drei Vereinen aufgeteilt wurden. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die finanzielle Unterstützung geht dieses Mal an die Ortsgruppe Laupheim der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, den Landsknechtzug Ellerbach-Freyberg Laupheim und den Gemeindeclub mit und für psychisch Kranke Laupheim.

Hintergrund der Aktion ist, dass die Netze BW ihre Kunden nicht mehr per Brief, sondern vorrangig per Mail darüber informieren möchte, dass der Stand ihres Stromzählers wieder abgelesen werden muss. Die dadurch eingesparten Kosten gibt der Netzbetreiber in Form einer Spende an gemeinnützige Organisationen vor Ort weiter.

Bei der Aktion können alle Kunden im Netzgebiet des Unternehmens ganz mitmachen. Dafür muss bei der nächsten fälligen Eingabe des Zählerstands auf der Seite www.netze-bw.de/zaehlerstandseingabe die Mail-Adresse eingetragen und das Einverständnis zu deren Nutzung gegeben werden.