Natur- und Vogelschutzverein Obersulmetingen

Der Natur- und Vogelschutzverein veranstaltete mit seiner Jugendgruppe, dem Fischereiverein und vielen interessierten Helfern in Obersulmetingen seine traditionelle Markungsputzede.

Die fleißigen Müllsammler machten sich mit Zwicken und Mülltüten ausgestattet auf den Weg zum Baggersee, Richtung Westbahnhof an den Gleisen entlang und rund um den Südsee. Die Kinder waren ganz eifrig beim Aufsammeln und sehr erstaunt, was alles so weggeworfen wurde. Besondere „Highlights“ dieses Jahr waren neben viel Plastikmüll und Glasflaschen ein gefundener Kinderwagen, eine Kaffeemaschine und ein Waschbecken. Nach zwei Stunden Müllsammeln freuten sich Alle über das wohl verdiente Vesper und traten mit einem zufriedenen Gefühl, etwas Wichtiges für die Umwelt geleistet zu haben, den Heimweg an.