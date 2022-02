Narrenzünfte aus Laupheim und Umland dichten zum Glombigen Donnerstag

Erneut findet keine Fasnet wie gewohnt statt. Die „Schwäbische.de“ hat darum Narrenzünfte aus Laupheim und den Umlandgemeinden darum gebeten, kleine Fasnetsgedichte zu verfassen.

D’Waidäg sind „positiv“ – und suached an nuia Tschob

Scho wieder missed arme Narra

weagem Virus still verharra.

Am End droht Arbeitslosigkeit.

Ha No, des isch doch gwieß koi Fraid!

Mir brauched a nuia Aufgab – garantiert

s’wird Zeit, dass sich dr Waidag umorientiert.

Mir sand jo schließlich koi bissle dumm

und gugged uns an dr Laup’r Tschob-Börse um:

D’Musikschual suachd an guada Ma,

der do denna da Ton ageaba ka.

Des isch doch genau noch unserm Profil –

Töne kenned mir geaba – laute und viel!

In dem Tschob kennded mir uns voll ausleaba

und mit de Rätscha da Takt vorgeaba.

Doch heidanei! Der Tschob isch scho weg,

den hot jetzt oiner, der hoißt Tim Beck.

Also missed mir weiter an dr Tschob-Börse gugga,

d’Waidäg dand sich schließlich vor koinra Arbed drugga!

Schwäbische Zeidong – Lokalredaktio –

dr bisherige Chef do goht in Pensio!

Ha No – do isch also au a Stelle frei,

nemlich dia von unserm Narrafreind Dr. Roland Ray!

Des macht uns scho a bissle beklomma,

denn beim Roland wared mir immer willkomma.

So schea wia dr Ray ka koiner über d’Waidag-Fasnet berichda.

Des hoißt, mir missed künftig selber Berichda zammadichda.

Drum bewerbed mir uns offiziell

auf dia Zeidongs-Lokal-Redaktions-Chef-Stell!

Doch heidanei! Scho wieder z’spät – koin Scherz –

auf dem Chef-Sessel hogged scho oiner – dr Thomas Werz.

Mein lieber Thomas, mir wünsched, dass dir dia Aufgab gelingt,

aber noch musch scho no a bissle meh bringa als an Berichd über Gülle, dia stinkt! Ha No

Du musch wissa, mir Waidäg hand an scharfa Blick

auf dia Berichderstattunga in dr Zeidong über Laupheims Geschick!

Was tun, sprach Zeus, die Götter sind besoffen –

Jetzt isch in Laupheim halt bloss no oi Stelle offen!

Und do ended dia Bewerbungsfrischt

am „Laufiga Medig“ – so ein Mischd!

Drum schnell no a Bewerbungsschreiba verfassa,

den Tschob kenned mir uns id au no durch d’Lappa ganga lassa!

Ha No – Ihr Waidäg

Narrenzunft Dalabudl mit Fasnets-Gedicht

Corona isch halt emmer no,

dorüber send mir Dalabudl nadierlich gar it froh.

Fasnet feira wia mr wellet kennama it,

Gsond bleiba isch die Devise ond nadierlich fit.

Drom hammer uns a alternative überlegt für zweiazwanzig,

bevor mr gau no alt werret ond ranzig.

Am Fasnetswanderweag en Kirchbierlenga hammer uns beteiligt,

do kam a uns in ra Box agugga… ja freilich!

En Omzugsweg mol anderschrom,

wo d`Narra stau bleibat ond gugget aus ma Kasta domm.

Ganget vorbei und guggets ui a,

au mit uire kender und wenn er wellet au mit uirem Ma.

Fasnet isch jedes Johr, ganz egal wia,

ausfalla lässt dr Narr se so nia.

Em Herza und dohoim kam a au viel feira wie mir Budl,

in dem Sinn, a glückseliga Fasnet mit 3 kräftige Dala-Budl, Wolfs-Rudl.

Das dichtet die Narrenzunft Schwendi

Letztes Johr im Herbst war ganz schnell klar –

Dass es des mit d´r Fasnet 2022 war.

Die Enttäuschung war domols groß –

Im nächsta Johr isch wieder nix los.

Dia Häser bleibat für´s Erste im Schrank –

Irgendwia egal – hauptsach mir werrad id krank.

Seither send scho einige Woche wieder vorbei–

Unsere Gedanka hangat aber emmer no bei Narredei.

Guckt ma heit auf die letzte paar Wocha z´ruck -

Denkt ma sich „Heida nei – des Wadder wäre perfekt gwea für en Fasnetsjuck“.

Überlegt hama in Schwende rom und nom -

Was ka ma do, dass dia Fasnet it goht ohne uns rum.

So isch es komma zu der Idee -

So a Art Ausstellung im Rothaus – des wär schee.

Scho seit zwoi Wocha stoht d´r Pudl mit seim Weible dort -

Und goht au erst am Fasnetsdienschdig wieder fort.

Damit sich bei de Kender au a bissl a Fasnetsstimmung hebt -

Hand mir uns dann no en Molwettbewerb überlegt.

Die Bilder – allesamt von Kinderhand entsprunga -

Hängat jetzt im Rothaus und send mehr als gelunga.

Fasnet 2022 traged mir em Herza –

Deswega kenna ma dia Situation irgendwie verschmerza.

Dürnach-Hexen sind zu jedem Spaß bereit

Corona Fasnet 2022

Oh Corona wie bist du schön,

lässt uns schon zum zweiten Mal im Regen stehn.

An Umzügen wollten wir mit Zuschauern und anderen Zünften verweilen,

Bonbons und Konfetti an alle verteilen.

Auch wir sind Opfer dieser Pandemie,

diese raubt so manch einem Narr die Energie.

Fasnet ist für uns eigentlich die schönste Zeit,

gefüllt sind daher unsere Herzen mit Schmerz und Leid.

Auch wenn es keiner glaubt,

unsere Häser und Masken sind noch nicht eingestaubt!

Und wie ihr alle sehen könnt,

wurde der Marktplatz vom Narrenbaum gekrönt.

Einige Überraschungen wurden leider verboten,

tja - wirds halt wieder mal verschoben.

Unsere Mitglieder bekamen ein geschmücktes Mini-Bäumchen,

für ein Fasnet-dahoim-Narrenfenster-Träumchen.

Die Laupheimer Kindergärten wurden nochmals "anders" befreit,

die Hexa sind trotzdem zu jedem Spaß bereit.

Ein kleiner Rückblick von diesem Jahr gibts auf unserer Homepage für alle,

auf, dass wir uns bald Wiedersehen, in jedem Falle.

2023 wollen wir feiern, fliegen, fetzen –

darauf ein dreifach kräftiges DÜRNACH-HEXEN!

Narrenzunft Burgrieden stimmt ihr Narrenlied an

En Riada do isch Fasnet heit

bei eis isch ebbes los

ond alle Narra hand a Freid

egal ob klei ob groß

Dia jucket auf de Stroßa rom ond hand en rießa Spaß:

"Etz guggat au ha laß me gau" hoist's heit en jeder Gaß.

D'r Sallama ond 's Riffelweib

ond au dr Haldegoischt

regieret en dr Narrazeit

daß Du des au glei woischt

Bei eis do machet alle mit ond jeder derf's au seah:

"Etz guggat au ha laß me gau" dia Fasnet dia isch schea.

Drom hängt ui ei beim Nochber heit

mir wellet lustig sei

dr Äschermigda isch it weit

ond do isch älls vorbei

Doch soweit denket mir no it, heit goht's no richtig rond:

"Etz guggat au ha laß me gau" mir Narra treibet`s bont"