„Närrischer Traum“ spendet 47 500 Euro

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, dem 13. März fand das Finale der Benefizaktion „Närrischer Traum“ in Meckenbeuren statt. Das Ziel dieser Aktion war zu zeigen, was man gemeinsam erreichen kann, wenn alle zusammen das gleiche Ziel verfolgen. Beim „Närrischen Traum“ ging es konkret um die Unterstützung von Kindern, denen es nicht so gut geht.

Der Landsknechtszug Ellerbach-Freyberg e.V. wurde durch einen befreundeten Fanfarenzug auf die Aktion aufmerksam gemacht und war sofort begeistert und mit einer Spende dabei.

Am Sonntag fand in Meckenbeuren das Finale statt. Eine stolze Summe von 47 500 Euro konnten die vier Initiatoren Adrian Feirer, Severin Vögele, Hubert Staudacher und Berthold Messmer übergeben. Von der Aktion profitieren sollen die Kinderkrebsnachsorgeklinik Tannheim und die Radio-7-Drachenkinder.

Der LKZ Laupheim durfte Teil des großen Überraschungsauftritts vor dem Sendestudio sein. Hier spielten mehr als 100 Beteiligte aus den Fanfarenzügen FZ Brochenzell, FZ Graf Zeppelin Friedrichshafen, FZ Graf Anton Tettnang, FZ Oberzell, FZ König Wilhelm Langenargen und FZ des LKZ Laupheim auf. Eine gelungene Aktion, auf die man stolz sein kann!