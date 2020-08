Nachwuchs-Mathematiker des CLG knobeln erfolgreich bei verschiedenen Wettbewerben

Auch in diesem Jahr haben am Carl-Laemmle-Gymnasium die etablierten Mathematik-Wettbewerbe stattgefunden. Ganze 102 begeisterte Knobler der Klassen fünf bis zwölf nahmen am internationalen Schulwettbewerb „Känguru der Mathematik“ teil; neun CLGler wurden im Rahmen des Unterstufen-Wettbewerbs „Problem des Monats“ ausgezeichnet. Auch im Landes- sowie im Bundeswettbewerb Mathematik waren Schüler des Gymnasiums erfolgreich.

102 Köpfe rauchen während des Lockdowns

Mitten während der Lockdown-Phase rauchten bei 102 Schülerinnen und Schülern die Köpfe, und doch war alles anders als die Jahre davor. Die Schüler konnten sich von zu Hause aus über die auch im Online-Unterricht genutzte Lernplattform „Moodle“ beim Känguru-Wettbewerb anmelden und hatten dann exakt 90 Minuten Zeit, um ihre Aufgaben zu lösen. Für ihre Leistungen erhielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Urkunde mit der von ihnen erreichten Punktzahl, eine Aufgaben-Broschüre und einen Preis.

Auch beim „Problem des Monats“, dem Mathematik-Unterstufenwettbewerb des Landes Baden-Württemberg, waren das ganze Schuljahr über eifrige Jungmathematiker am Werk.

Urkunden und Bücher-Gutscheine

Bei dem von den Mathelehrerinnen und -lehrern der Klassen fünf bis sieben betreuten Wettbewerb konnten am Schuljahresende neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer besonders geehrt werden. Sie erhielten alle eine Urkunde sowie Bücher-Gutscheine. Die ersten Preise erhielten Franziska Eiberle (Klasse 5f) und Maresa Burkert (6e). Weitere Preise in Klasse fünf und sechs gingen an Tamino Wedekind (5a), Lea Vogellehner (6e), Clemens Dressler (6b), Justina Wächter (5f), Eva Halder (5b) und Ann-Kathrin Schmucker (6e).

Erfolgreich auf Landes- und Bundesebene

Zudem nahm in diesem Schuljahr Robert Zimmermann (8b) erfolgreich an der ersten Runde des Landeswettbewerbs Mathematik teil, Frederico Aberle sowie Johannes Göttle (beide Jahrgangsstufe 11) an der ersten Runde des Bundeswettbewerbs Mathematik.