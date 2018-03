Nachtrodeln lockt gleich an zwei Orten

Die Temperaturen sind in den vergangenen Tagen in den Keller gesaust. Für viele Menschen in der Region ist das ein Grund zum Schimpfen, doch die nordische Kälte hat auch schöne Seiten. So kann am Wochenende gleich an zwei Orten das bei Alt und Jung beliebte Nachtrodeln stattfinden.

Zum einen laden die Jugendfeuerwehr und das Jugendrotkreuz in Laupheim zu einer spritzig-amüsanten Schlittensause am Samstag ab 18 Uhr ins Weihertal. Für Musik, Essen, Trinken und natürlich Licht auf der Strecke wird von den Veranstaltern bestens gesorgt sein, außerdem gibt es ein Zelt, in dem man sich bei den derzeit herrschenden Minustemperaturen aufwärmen kann.

Auch in Großschafhausen kann man am Samstag von 18 bis etwa 21 Uhr den Rodelhang neben dem Spielplatz an der Straße „Am Huttenbauch“ mit dem Schlitten eine Nachtabfahrt wagen. Hier laden die ortsansässigen Funkenbauer wie schon im Jahr zuvor dazu ein, den Winter zu genießen. Neben einem ausgeleuchteten Rodelhang gibt es wieder Feuerschalen zum Aufwärmen, außerdem werden verschiedene Warm- und Kaltgetränke sowie warme Saitenwürste angeboten. Archivbild: Bernd Baur