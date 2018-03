Bereits am Dienstagabend bestreiten die SF Bronnen und der SC Schönebürg ihr Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga A II. Anpfiff ist um 18.30 Uhr auf dem Sportgelände in Bronnen. Der Gastgeber kam mit drei Siegen hervorragend aus der Winterpause. Aber auch Schönebürg zählt sicher zu den stärkeren Mannschaften in der A II. Die Zuschauer dürfen deshalb ein interessantes Fußballspiel erwarten.