Der Termin für das Nachholspiel in der Handball-Württembergliga Süd zwischen der HSG Albstadt und dem HRW Laupheim steht fest. Die Partie soll in Albstadt am Mittwoch, 1. April, um 20.15 angepfiffen werden. Darauf haben sich beide Vereine geeinigt. Die Begegnung war am 1. Februar wegen einer schweren Verletzung von Laupheims Rechtsaußen Luca Geiß in der 20. Minute abgebrochen worden.