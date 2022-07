Trotz hoher Baupreise bleibt die Nachfrage nach Bauland in Laupheim ungebrochen

Die Redaktion sucht Bauherren, die aufgrund der gestiegenen Preise und Zinsen ihr Bauvorhaben gar nicht erst angefangen, vorzeitig beendet oder verschoben haben. Gerne würden wir die aktuelle Situation aus dem Blickwinkel von Betroffenen schildern. Dies ist auch anonym möglich. Wer seine Geschichte erzählen möchte, schreibt eine E-Mail an redaktion.laupheim@schwaebische.de unter dem Stichwort „Bauherren“. Bitte schildern Sie in ein paar Stichworten Ihre Situation und geben Sie Ihren Wohnort an und eine Telefonnummer, unter der die Redaktion Sie erreichen kann.