Nachbarn wollen „Mammutprojekt“ stoppen

Um etwa 60 Hotelzimmer und einen multifunktionalen Veranstaltungssaal möchten der Gastronom Thomas Rößler und der Oberholzheimer Unternehmer Heinz Maiser, der als Investor auftritt, den „Laupheimer Hof“ erweitern. Dagegen formiert sich Widerstand der Anwohner: Die am 25. April gegründete Bürgerinitiative „Pro Nachbar“ (BI) will das „Mammutprojekt“ verhindern. Rund 50 Unterzeichner haben die Stadträte schriftlich aufgefordert, den Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 15. April aufzuheben. Einmütig hatte das Gremium vor drei Wochen zugestimmt, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen.

Die BI legt Widerspruch gegen dieses Verfahren ein. „Unser Eindruck ist, dass Sie in der Sitzung unzureichend informiert worden sind“, heißt es in dem Schreiben an die Stadträte. Die erfolgreichen nachbarschaftlichen Einwände gegen zwei Bauvoranfragen Rößlers im vergangenen Jahr seien weder thematisiert noch hinreichend berücksichtigt worden; die Räte hätten nicht genügend Zeit gehabt, um über Hintergründe, Zusammenhänge und die Folgen ihres Beschlusses zu diskutieren. „Damit war unserer Meinung nach die Grundlage für eine objektive Entscheidung nicht gegeben.“

Rößler hatte im Juli und im November 2012 Erweiterungspläne vorgelegt; sie scheiterten an „ernst zu nehmenden Nachbareinwendungen“, wie eine Verwaltungsvorlage bestätigt. Zu groß dimensioniert sei das Projekt, kritisierten die Anlieger schon damals und erhoben massive Bedenken unter anderem wegen der Verkehrs- und Parkplatzsituation, der Immissionen, des befürchteten Lärms sowie der Unfallrisiken für Schulkinder, die zahlreich die Abt-Fehr- und Rabenstraße bevölkern.

Inzwischen eröffnen sich neue liegenschaftliche Möglichkeiten. Rößlers aktuelles Bauvorhaben fußt auf einem angestrebten Grundstückstausch mit der Genossenschaft für Wohnungsbau Oberland (GWO). Der Gastronom will das zur Stunde in GWO-Besitz befindliche Haus Abt-Fehr-Straße 6 erwerben, das Gebäude abreißen und die Hotelerweiterung L-förmig um den denkmalgeschützten „Laupheimer Hof“ legen ( die SZ berichtete ). Der GWO würde er dafür ein bisher unbebautes Gartengrundstück auf Höhe der Wohnanlage Abt-Fehr-Straße 8-10 überlassen. In dieser Konstellation könne er besser auf die Interessen der Anlieger eingehen, glaubt Rößler.

Das sieht die Initiative „Pro Nachbar“ entschieden anders: Der aktuelle Entwurf, im Unterschied zu den voraufgegangenen vom Architektenbüro Mann + Partner gezeichnet, bringe noch mehr Nachteile mit sich als die ersten beiden, betonen die BI-Sprecherinnen Franziska Müller-Pichler, Astrid Timmermann und Petra Schoch. Die Einwände von 2012 seien nicht berücksichtigt worden und mitnichten vom Tisch. Im Gegenteil: „Wir sind nach wie vor der Meinung, dass der gesamte Bau zu groß und zu hoch ist und dass ein Hotel und eine Gaststätte dieser Größenordnung nicht in ein innerstädtisches Wohngebiet gehören.“

BI fürchtet Lärm

In dem geplanten Hotelkomplex könnten sich bis zu 400 Personen aufhalten, sagt die BI und prophezeit chaotische und gefährliche Verkehrsverhältnisse. Der Verkehr werde – auch wegen der angespannten Parkplatzsituation in der Innenstadt – kollabieren. Durch die hellhörige Planung des Hotel-Innenhofbereichs werde an der am tiefsten gelegenen Stelle der Abt-Fehr-Straße der Feier- und Partylärm wie durch einen Kaminschacht nach oben gezogen. Wohn- und Lebensqualität in der Innenstadt würden „in höchstem Maße negativ beeinflusst“.

Sorge bereitet den Nachbarn ferner, dass bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Bauherrschaft nicht an Festsetzungen des Paragrafen 9 Baugesetzbuch, etwa bei der Bauweise und den Abstandsflächen, gebunden sein könnte. Hermann Schick vom städtischen Baudezernat bestätigte auf Nachfrage der SZ, dass die Kommune in dem jetzt in Gang gesetzten Abwägungsprozess einen erweiterten Spielraum bezüglich des Paragrafen 9 habe. Gleichwohl gelte es Möglichkeiten und Grenzen sachlich abzuwägen.

„Uns fehlt Vertrauen in die Stadt“

Enttäuscht hat die BI, dass man von den aktuellen Bauplänen zuerst aus der Zeitung erfuhr. „Wir wurden kalt erwischt“, sagt Astrid Timmermann. Die Nachbarn hegten nun Befürchtungen, dass die Stadt die Hotelerweiterung als Prestigeprojekt behandeln und das vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren sich als tückisches Instrument erweisen könnte, um Einsprüche im Schnellverfahren auch juristisch abzubügeln. „Uns fehlt das Vertrauen in die Stadt, dass sie für uns mitdenkt“, sagt Franziska Müller-Pichler.

Deshalb der Appell an die Stadträte: „Nehmen Sie Ihre Entscheidung zurück und geben Sie sich und der Öffentlichkeit Zeit und Raum zum Nachdenken.“ Die Idee eines Hotels für Laupheim sei okay, sagt Petra Schoch, „aber nicht in dieser Dimension an diesem Standort“. Allenfalls einer stark abgespeckten Version könnten die Nachbarn womöglich zustimmen. „Es geht nur, wenn man uns mit ins Boot nimmt“, betont Schoch. Andernfalls müssten Rößler und Maiser mit Widerstand und Widerspruch rechnen.

