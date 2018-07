Nachbarin schlägt Alarm: Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

Die Einbrüche in Laupheim und den Umlandgemeinden reißen nicht ab. Am Mittwoch haben Polizisten nach einem Hinweis aus der Bevölkerung einen 29-jährigen Mann festgenommen.

In Walpertshofen hatte eine Frau kurz vor 4 Uhr verdächtige Geräusche in der Nachbarschaft gehört. Sie wählte den Notruf. Die Polizei leitete eine groß angelegte Fahndung ein; auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Beamten fanden an einem als Jugendraum genutzten Gebäude in der Brunnengasse frische Einbruchspuren. Ganz in der Nähe entdeckten sie ein verdächtiges Fahrzeug. Noch in der Nacht wurde der Benutzer des Autos dingfest gemacht.

Der 29-Jährige steht im Verdacht, dass er in den Jugendraum einsteigen wollte. Ihm werden zudem mehrere Einbrüche zugeschrieben, die in derselben Nacht in Burgrieden verübt worden sind. Die Ermittler prüfen auch, ob es einen Zusammenhang mit anderen Einbrüchen in jüngster Zeit im Raum Laupheim gibt.

Gezielt nach Geld gesucht

Gleich zwei Mal – in der Nacht vom 10. auf den 11. Juli und in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli – sind Unbekannte vergangene Woche in die städtische Musikschule in Laup-heim (Ulmer Straße) eingedrungen. In der zweiten Nacht hatten sie auch den Kindergarten Gregorianum im Visier. Durch das Aufbrechen von Fenstern und Türen richteten sie großen Schaden an.

Nach Polizeiangaben suchten die Täter gezielt nach Geld. Ihre Beute stehe in keiner Relation zum angerichteten Sachschaden, den die Polizei auf rund 7000 Euro schätzt. Am Mittwoch hatten die Ermittler noch keine heiße Spur. Für sie steht aber fest, dass es einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Einbrüchen gibt.