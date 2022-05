Nach zwei Jahren Pause wieder Frühjahrskonzert am CLG

Nach zwei Jahren pandemiebedingten Schweigens lädt das Carl-Laemmle-Gymnasium zu einem Frühjahrkonzert ein, in dem die Musik Arbeitsgemeinschaften ihre Musizierfreude mit einem Publikum teilen dürfen. Am Mittwoch, 1. Juni um 19 Uhr ist es soweit: Die Bläserklassen, das Unterstufenensemble „Musikaos“, das Ensemble „Vocal Sound“ und die Big Band „Squib Cakes“ freuen sich auf die Rückkehr auf die Bühne.

Für die Bläserklassen ist es der erste große öffentliche Auftritt. Aber auch die Besetzungen in den anderen Ensembles hat sich in den beiden Jahren naturgemäß verändert und so ist es für viele eine Premiere. Sogar der Ort ist Premiere, denn erstmals findet das Konzert im Atrium des CLG statt. Und so musizieren alle mit neuem Elan: Die Bläserklassen werden Sie mit Stücken unterschiedlichen Charakters unterhalten, die Musikaos-Musiker und -Musikerinnen präsentieren ihre Concert Favorites und „Vocal Sound“ bringt Pop- und Filmmusik zu Gehör. Zum Abschluss spielt die Big-Band „Squib Cakes“.