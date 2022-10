Nach unfreiwilliger Pause nimmt der HRW Laupheim den nächsten Anlauf

Der HRW Laupheim hofft am Samstag um 20 Uhr im dritten Heimspiel gegen die HSG Winzigen-Wißgoldingen-Donzendorf auf die ersten Punkte in der Handball-Verbandsliga.

Obwohl sich die Spielersituation etwas entspannt hat, vergangene Woche musste man verletzungs- und krankheitsbedingt das Spiel in Wangen absagen, bleibt die schwierige Gesamtsituation unverändert. Der Gast gilt daher als Favorit.

Die HSG steht mit ausgeglichenem Punktekonto auf einem soliden Platz im Mittelfeld und behielt letzte Woche im Auswärtsspiel beim TSV Köngen mit 32:28 deutlich die Oberhand. Obwohl sich laut HSG-Website drei wesentliche Leistungsträger bei diesem Spiel verletzten, geht HRW-Trainer Sven Schröder von einer top-motivierten, starken gegnerischen Mannschaft aus, die mit Einsatz versuchen wird, Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.

Anders die Situation beim Württembergliga-Absteiger, der mit 0:8 Punkten im Tabellenkeller steht. Daher geht es auch an diesem Samstag für den HRW hauptsächlich darum, sich die so nötigen Erfolgserlebnisse, das nötige Selbstvertrauen zu erarbeiten, ohne die Punkte in dieser starken und ausgeglichenen Liga nicht zu holen sind. Mut machen die gute Trainingsarbeit, die akribische Vorbereitung auf das Spiel und den Gegner sowie der wieder etwas komplettere Kader. „Die Mannschaft freut und bedankt sich für die weiterhin zahlreiche und lautstarke Unterstützung von der Tribüne auch in dieser schwierigen Phase“, teilt der HRW mit.