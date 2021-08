Nach mehr als 30 Jahren: Verkehrs- und Verschönerungsverein hat neuen Vorsitzenden

Viele Veränderungen hat die Jahreshauptversammlung dem Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVL) Laupheim gebracht. Nach knapp 32 Jahren an der Spitze gab Rolf Müller den Vorsitz altershalber ab. Sein Nachfolger ist für viele überraschend: Mario Möckel, der erst am gleichen Tag seinen Mitgliedsantrag einreichte. Teile des Vereinsvermögens wurden bereits 2020 in eine Stiftung transferiert. Ihr steht Rolf Müller vor.

Darum brachen dem Verein seine Haupteinnahmequellen weg

Wie der VVL in einer Pressemitteilung bekanntgibt, habe Rolf Müller in seinem Bericht in der Jahreshauptversammlung auf die vergangenen Vereinsjahre zurückgeschaut. Veranstaltungen und weitere Angebote mussten 2020 und 2021 coronabedingt fast gänzlich ausfallen und brachten den Verein um wichtige Einnahmen.

Denn Höhenanlagen- und Brunnenfest sind eigentlich die Haupteinnahmequellen des Vereins. Auch die Jahreshauptversammlung musste zweimal abgesagt werden und fand nun lediglich in abgespeckter Form, ohne Ehrungen und ohne Vortrag, statt.

Darüber berichtete der scheidende Vorsitzende

In den Berichtszeitraum fiel der Jubiläumsabend anlässlich des 140-jährigen Bestehens, der Erwerb eines Sumpfwaldes bei Baltringen, die Kooperation mit der Laupheimer Förderschule für das vereinseigene Ziegengehege, ein Weinstand anlässlich der Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum und die Anstellung eines Mitarbeiters zur Pflege der Höhenanlage, gefördert vom Job-Center Biberach.

Die Vereinsmitglieder Friedrich Börschel, Franz Winghart und Hugo Wörz wurden für ihr Engagement im Gebäude Judenberg 16 mit dem Ehrenamtspreis des Landkreises geehrt. Der Bouleplatz in der Höhenanlage wurde instandgesetzt.

„Heimatstiftung Region Laupheim“ ist gegründet worden

Wie Müller berichtete, wurde im Jahr 2020 die „Heimatstiftung Region Laupheim“ gegründet und mit Vermögenswerten des VVL gespeist. „Es wurden dabei keine Geldbeträge, keine Geschäftsanteile an Genossenschaften oder sonstige geldgleichen Werte eingebracht“, betonte Müller, „sondern nur Sachwerte wie Grundstücke, Archivalien, Bücher sowie museale und heimatkundliche Gegenstände“.

Bei den Grundstücken handelt es sich laut Vereinsmitteilung fast ausschließlich um Naturgrundstücke außerhalb Laupheims, die allermeisten davon liegen im Naturschutzgebiet „Osterried“. Außerdem sind die Wegkapelle in Achstetten sowie der Wanderweg im Grundgrabental in Laupheim Teil der Stiftung. Die Aufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium Tübingen. Es handelt sich laut Verein um eine operative Stiftung; sie gewährt keine Zuschüsse an Dritte. Organ der Stiftung ist der Stiftungsvorstand, der derzeit aus Rolf Müller und Fritz Schneider besteht. Gewählt wird er von der Mitgliederversammlung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins.

Das sind Ziel und Zweck der Stiftung

Zweck der Stiftung sei die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, der Heimatpflege, Heimatkunde und Heimatgeschichte sowie Kultur und des traditionellen Brauchtums. Diese Zwecke werden laut Verein verwirklicht durch Sammlung von Büchern, Archivalien, musealen und heimatkundlichen Gegenständen, Herausgabe von Druckwerken, Erwerb und Pflege von Naturflächen, Denkmälern und Kulturgütern sowie Ausführung von Naturmaßnahmen.

Sollte die Stiftung aufgelöst werden, fallen die Werte zurück an den VVL. Umgekehrt haben laut Vereinsmitteilung die Mitglieder in der Versammlung beschlossen, dass das Eigentum des Vereins (wie die Höhenanlage, das ehemalige Gasthaus Rad, das Gebäude am Judenberg und weiteres) bei dessen Auflösung vorrangig an die Stiftung und erst nachrangig an die Stadt Laupheim geht.

Ziel der Stiftungsgründung sei unter anderem, die Arbeit des Vereins auf das Stadtgebiet zu konzentrieren und den künftigen Vorsitzenden zu entlasten, erklärte Müller. Denn der frühere Stadtarchivar, der dem Verein beinahe 32 Jahre vorstand, kandidierte für keine weitere Amtszeit. Er möchte sich auf die Arbeit für der Stiftung beschränken und nur noch dem Ausschuss des VVL angehören.

Das ist der neue Vorsitzende

Anders als vom Verein befürchtet ergab sich keine Vakanz durch den Abschied Müllers. Der 50-jährige Mario Möckel gab an dem Abend im Gasthaus Schützen mit seinem Mitgliedsantrag gleich seine Bewerbung für die Wahl des Vorsitzenden ab. Seit 30 Jahren ist er Laupheimer, seit 18 Jahren wohnt er bei der Höhenanlage. Mit allem Respekt für die Leistung Müllers und die Geschichte des Vereins wolle er sich um den Erhalt der Höhenanlage und das Fortkommen der übrigen Projekte bemühen. Das hörten die Mitglieder gerne. Möckel wurde einstimmig gewählt.

Der bisherige Stellvertreter, Steffen Gutmann sowie Kassier Michael Springer wurden in ihren Ämter bestätigt. Als Kassenprüfer wurden gewählt: Otti Bucher und Erwin Graf. Neuer Schriftführer ist Kurt Matthes. Neu im Ausschuss sind Yvonne Busies, Mathilde Fischer, Wilhelm Glocker, Daniel Götz, Rolf Müller, Jörg Schenkluhn, Norbert Schneider und Michelle Trifan. Beratendes Mitglied für zwei Jahre ist Dietmar Ammann. Friedrich Börschel, Fritz Schneider, Thomas Quellhorst und Norbert Sigg wurden als Ausschussmitglieder wiedergewählt.

Darum steigt der Mitgliederbeitrag

Da die Mitgliederzahl aufgrund der Altersstruktur im Verein sinkt, weil wegen der Pandemie Einnahmequellen wegfielen und weil in der Höhenanlage künftig höhere Kosten für die Pflege anfallen, erhöht der VVL den jährlichen Mitgliederbeitrag von 2022 an von 22 auf 25 Euro. Dafür votierten die Anwesenden einstimmig.

Ausführlich thematisierte der scheidende Vereinsvorsitzende das Thema Höhenanlage. Der vereinseigene Park ist auf Anordnung der Stadt Laupheim zurzeit für den Publikumsverkehr gesperrt. Das Ordnungsamt fürchtet Gefahr für Mensch und Tier sowie Sachschäden durch herabfallendes Totholz und nicht standsichere Bäume.

Stadt bietet an, Park von VVL zu übernehmen

Die Stadtverwaltung hatte dem Verein eine zweiwöchige Frist gesetzt, alle Bäume von einem Sachverständigen prüfen und gegebenenfalls beseitigen zu lassen. Zugleich bot sie dem Verein an, den Park in städtisches Eigentum zu übernehmen und durch städtische Mitarbeiter für die Verkehrssicherheit im und um den Park zu sorgen, heißt es in der Vereinsmitteilung.

Ein städtischer Baumsachverständiger habe die Gesamtkosten auf bis zu 70 000 Euro geschätzt. Geld, das der VVL nach eigenen Angaben nicht hat. Der Verein wolle die von den Vorfahren geschaffene Parkanlage nicht abgeben, erklärte Müller; sie sei das Herzstück des Vereins. Um jedoch mit den Vereinsgremien den Übereignungsvorschlag der Stadt Laupheim beraten zu können, habe er die Stadtverwaltung gebeten, ihre Kaufpreisvorstellung mitzuteilen.

Der Stadt das Areal kostenfrei zu überlassen, komme nicht in Frage. Müller kalkuliert selbst mit fünf Millionen Euro als Untergrenze für das zweieinhalb Hektar große Gebiet. Die Berechnung habe er auf Grundlage der Bodenrichtwertkarte der Stadt angestellt. Hinzu kämen der Wert des Baumbestands und der vorhandenen vereinseigenen Bauten und Kunstwerke. Die Antwort der Stadt steht aus.