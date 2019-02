Nach Germania-Pleite: Auch ein Flugbegleiter aus Laupheim ist betroffen

Vier Tage Arbeit, drei Tage frei. Nein, dieses Modell stammt nicht aus den Ideenschmieden der Gewerkschaften, sondern dem Kopf eines pfiffigen Handwerkers. Marcus Gaßner bietet seinen Gesellen dieses Modell an und hat beste Erfahrungen damit gemacht, so sagt er.

In unserer Gegend ist dieses Arbeitszeitmodell noch ungewöhnlich, berichtet Ayleen Bauser, die Lebensgefährtin Gaßners, die in der Firma mitarbeitet. Die Idee: An vier Tagen 9,25 Stunden arbeiten und dann drei Tage frei haben.