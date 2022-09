Nach Corona-Absage: Kabarettgruppe „Die Anstifter“ tritt wieder in Laupheim auf

Die Karten für die ursprünglich geplanten Aufführungen am 19. und 20. Februar behalten ihre Gültigkeit. Die Karten für den 19. Februar gelten am Montag, 17. Oktober, die Karten für den 20. Februar gelten entsprechend für den 18. Oktober. Zu beachten sind die geänderten Anfangszeiten: jeweils um 19.30 Uhr. Dies gilt für alle Karten, auch wenn eine andere Uhrzeit aufgedruckt ist. Für die Aufführung am Montag gibt es noch einige Restkarten, weitere Karten für die Vorstellung am Dienstag sind ebenfalls über das Kulturhaus Laupheim und online über www.reservix.de erhältlich.

Was ursprünglich schon für Februar geplant war, soll nun endlich stattfinden: Die Laupheimer Kabarettgruppe „Die Anstifter“ feiert am 17. und 18. Oktober ihre Rückkehr auf die Kulturhausbühne. Zum Jubiläum, der zehnten Aufführung, nennen sie ihr Programm folgerichtig „Die Anstifter 10 Punkt 0“. Auch diesmal dürften darin wieder Laupheims große und kleine Probleme zum Thema werden.

„Anstifter“ proben für Premiere

Dienstag 20 Uhr, Eigentlich wäre es zu dieser Uhrzeit in der Musikschule Gregorianum schon ruhig, doch nicht so an diesem Abend. In einem Zimmer brennt noch Licht. Denn die „Anstifter“ treffen sich zur Probe. Gut aufgelegt natürlich, denn auch die vielen Einschränkungen durch Corona, die zur Verlegung der Aufführungen in den Herbst geführt haben, können der Kabarettgruppe nicht die Laune verderben.

Jede Szene ist überarbeitet worden, so dynamisch ist das aktuelle politische Geschehen Seit Februar ist viel passiert: Ukraine-Krieg, steigende Energiepreise, Oberbürgermeisterwahl. Wobei ein gleichbleibendes Drehbuch ohnehin nicht die Art der „Anstifter“ zu sein scheint: Gemeinsam gehen die Akteure Szenen durch und überarbeiten sie mehrmals, um auch alle aktuellen Themen einbauen zu können. Es sei auch noch nicht alles fertig, da beispielsweise wichtige Entscheidungen für die traditionelle Szene im Gemeinderat ausstünden, sagt „Anstifter“ Klaus Breitling.

Das sind die Aufführungstermine und Themen

Gespielt wird am Montag, 17. Oktober, und Dienstag, 18. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr im Kulturhaus Laupheim. Wer nach Lösungen für die Laupheimer Probleme sucht, dürfte dort fündig werden. „Nach der Veranstaltung sind drei große Themen in Laupheim geklärt: Rathaus, Parkhaus und Alte Post“, erklärt Breitling.

Außerdem kommt in der Aufführung hoher Besuch ins Laupheimer Planetarium, während das Coronavirus höchstpersönlich nach seelischer Beratung sucht. Benjamin Fetscher werden die Zuschauerinnen und Zuschauer häufig mit Glatze sehen, wie er verrät. „Ich habe wirklich viele Rollen mit Glatze in diesem Jahr“, sagt er und lacht. Um Lobbyismus geht es auch. Und auch Schwäbisch kommt nicht zu kurz, ebenso wie einige Gesangseinlagen, untermalt von Klaviermusik.

Kartenerlös geht an einen guten Zweck

Die stets selbst geschriebenen Stücke werden im zweijährigen Rhythmus gespielt. Der Kartenerlös fließt an gemeinnützige Zwecke in Laupheim. Die beiden Aufführungen im Jahr 2019 trugen 12 000 Euro ein, welche die „Anstifter“ an die Amateurbühne, das Deutsche Rote Kreuz, den Kinderschutzbund, den Förderverein der Musikschule und eine Pflanzaktion der Stadt Laupheim spendeten. Bei einem vorsichtigem Vorhanglupfen soll es an dieser Stelle belassen werden, doch dauert es ja nicht mehr lange bis zur Aufführung.

Das ändert sich in der Besetzung der „Anstifter“

In der Mannschaftsaufstellung der „Anstifter“ hat sich im Vergleich zur bislang letzten Aufführung 2019 etwas verändert: Julia Grötzinger ist an den Bodensee umgesiedelt und kann damit nicht mehr Teil des Ensembles sein, Jule Strobel konnte als neues Mitglied der „Anstifter“ gewonnen werden. Zudem kann Dieter Freihardt aus familiären Gründen nicht dabei sein. Seine Fans werden seine Paraderollen Dempfle und Kretschmann vermissen.

Erneut mit dabei sind Gerhard und Timo Bayer, Klaus Breitling, Benjamin Fetscher, Marlies Grötzinger und Annika Halder. Uli Hagel ist der Mann am Flügel. Die Maske übernimmt Brigitte Wahlenmayer. „Sie schminkt uns so, dass man uns nicht mehr erkennt. Für manche Szenen ist das wichtig“, scherzt Breitling. Überzeugen können sich die Zuschauer davon demnächst im Kulturhaus.