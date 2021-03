Nach 15 Minuten herrscht Gewissheit: So funktioniert das Corona-Antigen-Schnelltestzentrum

Testen lassen kann sich jeder, der symptomfrei und nicht Kontaktperson ist und keine andere Möglichkeit hat. Im Besonderen ist an Menschen gedacht, die einen wichtigen Anlass haben (etwa einen Besuch bei Angehörigen, die zur Risikogruppe zählen) oder sich versichern wollen, nicht an einer asymptomatischen Infektion zu leiden. Wer anderweitig testberechtigt ist, wie zum Beispiel Lehrer und Erzieher, soll weiter das Testangebot in den Arztpraxen wahrnehmen, bittet die Stadt.