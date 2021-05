Nabu ruft zur Vogelzählung auf

Vom 13. bis 16. Mai findet deutschlandweit die „17. Stunde der Gartenvögel“ statt. Der Naturschutzbund Laupheim (Nabu) ruft dazu auf, eine Stunde lang Vögel zu beobachten, zu zählen und zu melden. Wo kommen welche Vögel vor, wo sind sie häufig und wo selten geworden? Je mehr Menschen an der Aktion teilnehmen, desto aussagekräftiger werden laut Nabu die Ergebnisse.

„Unsere Stunde der Gartenvögel hatte in den vergangenen Jahren starke Teilnehmerzuwächse zu verzeichnen. Über das große Interesse an der heimischen Natur freuen wir uns sehr“, sagt Frieder Mauch vom Nabu Laupheim. 2020 habe die Aktion alle Rekorde gebrochen, heißt es in einer Pressemitteilung: Erstmals beteiligten sich bundesweit mehr als 150 000 Menschen.

Viele haben im vergangenen Jahr, während der coronabedingten Ausgangsbeschränkungen, den Wert der Natur vor ihrer Haustür neu schätzen gelernt. Gartenvögel wie bei Blaumeise haben dabei deutlich mehr Aufmerksamkeit erfahren als zuvor. „Wir hoffen, dass sich dies in einer besonders regen Beteiligung an der Vogelzählung niederschlägt“, sagt Nabu-Mitglied Jürgen Wenske. Der Naturschutzexperte rät: „Wer mehr Natur in seinem Umfeld erleben und Gartenvögeln helfen möchte, sollte seinen Hof oder Garten zum Mini-Naturschutzgebiet machen.“ Tipps für einen vogelfreundlichen Garten hat der Nabu unter www.nabu.de/vogelgarten zusammengestellt. „Das hilft aber auch vielen Insekten“, so Wenske.

Im vergangenen Jahr machten deutschlandweit rund 161 500 Vogelfreunde bei der „Stunde der Gartenvögel“ mit. 3,25 Millionen Vögel aus fast 107 900 Gärten wurden gemeldet. Gemeinsam mit der Schwesteraktion, der „Stunde der Wintervögel“, handelt es sich damit laut Nabu um Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion.

Und so funktioniert es: Von einem ruhigen Plätzchen im Garten, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden konnte. Die Beobachtungen können am besten online unter www.stundedergartenvoegel.de gemeldet werden, aber auch per Post an: Nabu, Stunde der Gartenvögel, 10469 Berlin; oder per Telefon über die kostenlose Rufnummer 0800-1157115 am 15. Mai von 10 bis 18 Uhr. Gemeldet werden kann auch mit der kostenlosen Nabu-App Vogelwelt, erhältlich unter www.NABU.de/vogelwelt. Meldeschluss ist der 24. Mai.

Aktuelle Zwischenstände sind ab dem ersten Zähltag auf www. stundedergartenvoegel.de abrufbar und können mit den Zählständen vergangener Jahre verglichen werden.

Für kleine Vogelexperten hat die Naturschutzjugend die „Schulstunde der Gartenvögel“ (17. bis 21. Mai) ins Leben gerufen. Weitere Informationen dazu unter www.NAJU.de/ sdg.