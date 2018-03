Nützliches und Kurioses wechselt die Besitzer

Fahrräder, Schmuck, Regenschirme, Koffer oder gar ein Rollstuhl. Alles Fundsachen, die am Freitagnachmittag im städtischen Bauhof versteigert wurden. Viele Schnäppchenjäger aus Laupheim und Umgebung waren gekommen, um für das eine oder andere Objekt mitzubieten. Die Auswahl war in diesem Jahr jedoch etwas geringer als sonst.

Humorvoll versteigerte der stellvertretende Leiter des Amts für öffentliche Ordnung, Rainer Ganser, Wertvolles und Schrottreifes. Fast alles, was die städtische Fundgrube hergab und dort im vergangenen halben Jahr nicht abgeholt worden war, wurde auch versteigert. Die meisten Interessenten hatten es dabei auf die Fahrräder abgesehen. „Ich bin mir sicher, dass die Fahrräder morgen auf dem Fahrradflohmarkt das Doppelte kosten“, pries Rainer Ganser die zahlreichen Zweiräder an. Hochwertige Räder waren dieses Jahr jedoch nicht dabei. Trotzdem konnte der ein oder andere Interessent ein Schnäppchen machen.

Der kleine Semih (7 Jahre) durfte sich gleich über zwei Fahrräder und einen passenden Helm freuen. „Wir sind einfach mal vorbeigekommen, weil Semih ein neues Rad braucht“, erzählt seine Mutter Andrea Härtel. Umso schöner, dass man auch fündig geworden sei. Eigentlich sollte es nur ein Rad werden, aber Semihs Opa konnte bei einem BMX-Rad nicht wiederstehen und schenkte es seinem Enkel. Dieser freute sich über das neue zusätzliche „Spaßrad“.

Aber auch die Erwachsenen wurden fündig. Rainer Ganser brachte es dabei auf den Punkt: „Ein prima Ersatzfahrrad, wenn eins am Bahnhof gestohlen wird, dann hat man wenigstens noch ein zweites zuhause“, scherzte er. Tatsächlich suchte zum Beispiel Jürgen Haug aus Schemmerhofen ein Zweitfahrrad für den Winter. Ein wenig enttäuscht zeigte er sich aber über die in diesem Jahr nicht so große Auswahl.

Wie viele andere Besucher war auch er nicht das erste mal bei der jährlichen Versteigerung der Fundsachen dabei. Peter Reeß-Hall aus Untersulmetingen hat im vergangenen Jahr gleich drei Fahrräder erstanden. „Man muss schauen, ob man viel herrichten muss“, erklärte er seine Vorgehensweise. Als Bastler repariert er gerne alte Fahrräder, die sich einwandfrei für Kurzstrecken benutzen ließen. „Wer damit durch Laupheim fährt, der fällt auf“, waren Rainer Gansers Worte zu einem eher außergewöhnlichen Dreirad für Erwachsene. Da lasse sich gut ein Kasten Bier mit transportieren. Genau dafür will es auch Simon Hall verwenden. „Ich finde es einfach witzig, da fällt man wirklich mit auf“, erklärte er seinen Anreiz für das Dreirad zu bieten.

Schmuck hingegen war das erklärte Objekt der Begierde von Petra Himmelsbach und manch weiterem Besucher der Versteigerung. Wie Rainer Ganser nach der Auktion verriet, sei hier ein Ring weit unter Wert weggegangen. Also ein echtes Schnäppchen für den neuen Besitzer. Aber auch Kurioses wie eine Ukulele in Topzustand fand einen neuen Besitzer.

Kein Interesse an Rollstuhl

Nur ein Rollstuhl, der vor der Volksbank gefunden worden war, fand keinen Interessenten. Man habe alle Krankenhäuser und Altenheime abtelefoniert, aber niemand vermisse ihn. Kam es hier etwa zu einer spontanen Wunderheilung des Besitzers? Da der Rollstuhl noch in gutem Zustand ist, wolle man ihn nicht einfach wegschmeißen, sondern jetzt einer sozialen Einrichtung schenken, erklärte Rainer Ganser nach der Versteigerung.