MV „Rißtaler“ und „Notenchaos“ laden ein zum Konzert

Der Musikverein „Rißtaler“ Untersulmetingen und die Vorjugendkapelle „Notenchaos“ Sulmetingen/Schemmerberg läuten gemeinsam die musikalische Adventszeit ein und laden nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ein zu ihrem Konzert am Samstag, 3. Dezember, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Untersulmetingen.

Eröffnet wird der Konzertabend durch die Vorjugendkapelle „Notenchaos“ Sulmetingen/Schemmerberg. Die Jugendlichen unter der Leitung von Sebastian Sorg und Moritz Schlager wollen die Gäste mit ihrem musikalischen Können überraschen.

Aktive beginnen mit dem Huldigungsmarsch

Unter dem Motto „Gute Unterhaltung“ wollen die Musikerinnen und Musiker den Gästen des Adventskonzerts verschiedene Situationen schildern, in welchen Musik zur Unterhaltung erklingt. So die Überlegungen von Dirigent Thomas Lämmle für das diesjährige Konzert.

Beginnen werden die aktiven Mitglieder des Musikvereins „Rißtaler“ ihren Part mit dem Huldigungsmarsch. Dieser wurde von Richard Wagner anlässlich des Geburtstags seines Mäzens, Ludwig II. König von Bayern, komponiert und durch eine Militärmusikkapelle vor dem Schloss uraufgeführt.

Im Tuba-Concertino präsentiert sich Sebastian Sorg mit seinem Können. Das Tuba-Concertino hat drei Sätze: 1. Allegro, 2. Adagio und 3. Allegretto.

Operette mit heiterem Charakter

Die „Leichte Kavallerie“ deckt als Operetten-Ouvertüre den Bereich der Bühnenmusik ab: Tanz, Schauspiel, Musik, Kostüme, Bühnenbild und mehr verbinden sich in der Operette, welche durch ihren heiteren Charakter und durch Aufgreifen verschiedener aktueller Themen der damaligen Zeit das Publikum begeistern soll.

Die regional bekannte Band Pommfritz feierte dieses Jahr ihren 40. Geburtstag. Das „Medley der besten Pommfr(h)its“ wurde von „Rißtaler“-Dirigent Thomas Lämmle selber arrangiert. Peter Gabriels „Book of Love“ lädt zu ein paar ruhigen und emotionalen Minuten ein. „Elvis – The King“ ist angelehnt an die Show des Musikers in Las Vegas, in welcher der Musiker ab 1969 das Publikum dort sieben Jahre lang begeisterte.