MV Obersulmetingen nimmt Besucher mit auf Reise durch Europa

„Freude, schöner Götterfunken“ – mit dem weltbekannten Schlusschor von Beethovens 9. Sinfonie hat das Weihnachtskonzert des Musikvereins Obersulmetingen vor 300 Besuchern am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Mehrzweckhalle in Untersulmetingen begonnen. Seit 1972 ist die Melodie Europahymne, und so leitete sie ins Thema des Konzertabends ein: „Im Herzen Europa“. Passend auch zum Beethovenjahr, das 2020 aus Anlass des 250. Geburtstags des Komponisten gefeiert wird.

Die Europa-Tour der Musiker begann am Rhein mit der vom gebürtigen Biberacher Thorsten Wollmann komponierten „Rheinreise“. Die Musiker verfolgten den Verlauf des Flusses vom Ursprung in den Schweizer Alpen bis zur Mündung in die Nordsee. An der Ostsee hingegen spielte „The Sunken Village“, das die Geschichte der untergegangenen Stadt Vineta erzählt. Die Bewohner hätten sich der Sage nach noch retten können, hätten sie sich innerhalb einer Frist von Hochmut und Verschwendungssucht losgesagt. Im Musikstück von Philip Sparke ringen ein bedrohliches Thema und eine Festmusik immer wieder um die Vorherrschaft. Das von Hans Mohr dirigierte Orchester hat es hervorragend verstanden, diesen Wechsel zu interpretieren. Mit „Terra di Montagne“ („Land der Berge) ging es nach Italien, genauer in dessen nördlichen Teil Südtirol. Wuchtige Fanfaren, melodische Passagen mit lebhafter Rhythmik un ein Trompetensolo im ruhigen Mittelteil beschrieben den Landesteil jenseits des Brenners, die nach wechselvoller Geschichte ein friedlicher Teil Italiens geworden ist.

Ein ungewöhnliches Werk führte nach Luxemburg: Im Marsch von Marcel Wengler haben sich melodische Motive und rhythmische Grundstukturen verschoben, manche Rhythmen endeten abrupt. Das Stück verdeutlichte den schlitzohrigen, ironischen Humor der Bewohnter dieses kleinen europäischen Landes. Nach dem Ausflug in die Niederlande mit dem allseits bekannten, lieblichen „Tulpen aus Amsterdam“ ging die musikalische Reise weiter nach Frankreich mit dem Medley „Paris Montmartre“. Unverzichtbares Instrument dabei: das Akkordeon. Gastmusiker Joachim Hayd spielte es virtuos und holte damit Pariser Flair in die Halle. Bei der Musik fühlte man sich ans Ufer der Seine versetzt, bei Sonnenschein und mit dem Eiffelturm im Hintergrund. Trompete und Posaune glänzten beim unvergessenen „La vie en rose“ von Edith Piaf.

Tintin und Milou ist der Originalname für „Tim und Struppi“; der belgische Comic ist Thema eines Musicals, das das Abenteuer im Sonnentempel vertont hat. Die Obersulmetinger Musiker haben das sehr lange Stück ans Ende ihres Konzerts gelegt. Die Melodien beschreiben plakativ Szenen wie „das Lagerfeuer“, „der Scheiterhaufen“ oder „die Sonne“. Nach dem Beifall des Publikums, der diesmal besonders lange anzuhalten schien, folgte die Zugabe: Das Wort „Euphoria“ stammt aus dem Griechischen, der schwungvolle Marsch von Martin Scharnagl. Euphorie sei im Blick auf die Zukunft der EU vielleicht nicht angebracht, Optimismus aber allemal, hieß es in der Moderation, angesichts von 70 Jahren Frieden in Europa.