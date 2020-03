MV Baustetten schaut auf aktives Vereinsjahr zurück

Der Musikverein „Harmonie“ Baustetten hat am Mittwoch, 4. März, zu seiner Jahreshauptversammlung geladen. Der stellvertretende Ortsvorsteher Peter Hertenberger bedankte sich beim Vorstandsteam für die ehrenamtliche Arbeit und überbrachte die Dankesworte und Glückwünsche des Ortschaftsrates.

„Trotz seiner 100 Jahre ist der Jubilar bei bester Verfassung“, so Hertenberger. „Wir freuen uns, dass der Generationswechsel in diesem Verein so gut geklappt habe und der Verein so professionell aufgestellt ist.“ Zudem sichere die hervorragende Jugendarbeit die Zukunft des Vereins.

Mitgliederzahl steigt

Teresa Hess aus dem Vorstandsteam gab in ihrem Bericht einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr, welches sowohl aus musikalischer als auch aus kameradschaftlicher Sicht ein voller Erfolg gewesen sei. Im Jahr 2019 konnte der Musikverein seine Mitgliederzahl auf 263 Mitglieder steigern, und auch die Zahl der aktiven Musiker stieg von 128 auf 141 an, was für die hervorragende Außenwirkung und die Attraktivität des Vereins und seiner Veranstaltungen spreche. Abschließend gab Hess einen Überblick über die noch anstehenden Veranstaltungen und Höhepunkte im Jubiläumsjahr 2020.

Aktives Vereinsjahr

Nach Verlesung des Protokollberichts von Schriftführerin Janina Ksiazkiewicz ging Dirigent Stefan Birk-Braun auf die musikalischen Erfolge des vergangenen Jahres ein. Den Auftakt machte der Auftritt beim Neujahrsempfang der Stadt Laupheim, gefolgt vom Doppelkonzert mit dem Musikverein Gutenzell im März. Sowohl beim Jubiläum des Musikvereins Laupertshausen als auch beim Kinder- und Heimatfest in Laupheim nahm die aktive Kapelle am Umzug teil. Gleich drei Musikerhochzeiten bildeten die musikalischen und kameradschaftlichen Höhepunkte des Jahres 2019. Traditionell war das Herbstkonzert in der Mehrzweckhalle ein gelungener Jahresabschluss bei komplett gefüllter Halle.

Ein besonderer Dank ging im Namen Birk-Brauns an Otmar Keller, der die Proben in Vertretung übernimmt, und an die Notenwartin Margret Keller.

Auch die Jugendkapelle konnte in der ersten Jahreshälfte einen Erfolg feiern: Beim Wertungsspiel in Mettenberg Ende März konnte die Jugendkapelle die Note „sehr gut“ erlangen und den Lohn für die monatelange Probenarbeit ernten. Im Sommer gab Birk-Braun den Dirigentenstab der Jugendkapelle an Niklas Sontheimer ab, der ebenfalls ein „Eigengewächs“ des Vereins ist.

Gute Jugendarbeit

Kassierer Marcel Hess berichtete über die Finanzen des Vereins, und Jugendleiterin Amelie Keller hob in ihrem Bericht den Einsatz des Jugendleiterteams für die Jugendarbeit hervor, sei es beim jährlichen Kinderfasching im Musikerheim oder beim Ferienspaß während der Pfingstferien. 20 Kinder und Jugendliche haben im vergangenen Jahr mit ihrer Ausbildung im Verein begonnen.

In den Sommerferien absolvierten Amelie Freund, Simon Frick, Lorenz Happersberger, Evi Link und Charlotte Zimmermann erfolgreich den D1-Lehrgang des Blasmusik-Kreisverbands. Julius Happersberger, Carolin Jehle, Sebastian Keller, Annabelle Link, Florian Romer, Leoni Ruß, Annica Ströbele und Julia Zimmermann meisterten den D2-Lehrgang. Hervorzugeben ist hier das Ergebnis von Zimmermann, die als Jahrgangsbeste mit 98,9 von 100 erreichbaren Punkten abschloss. Christian Bertsch und Isabel Rosteck nahmen ebenfalls sehr erfolgreich am D3-Lehrgang teil.

Mitglieder werden geehrt

Zahlreiche Musiker der aktiven Kapelle konnten für guten Probenbesuch geehrt werden, nämlich Stefan Birk-Braun, Kathrin Rieber, Monika Beck, Carolin Jehle, Otmar Keller, Reiner Wörz, Teresa Hess, Margret Keller, Roland Sontheimer, Anton Hettich, Wolfgang Beck, Herbert Welz, Thomas Keller, Amelie Keller, Patrick Kästle, Peter Happersberger, Ulrich Sontheimer, Christoph Hettich und Benedikt Gutzer.

Fünf Musiker wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Für 10 Jahre aktives Musizieren erhielten Maurice Freund, Peter Happersberger und Julia Jehle die bronzene Ehrennadel des Vereins sowie ein Präsent. Isabell Kühner und Patrick Kästle musizieren bereits seit 20 Jahren beim MV Baustetten und bekamen dafür die silberne Vereins-Ehrennadel sowie ein Präsent.

Hettich einstimmig wiedergewählt

Bei den Wahlen wurde Christoph Hettich für weitere drei Jahre einstimmig als Vorsitzender des Vorstandsteams wiedergewählt. Kassierer Marcel Hess sowie Jugendleiterin Amelie Keller wurden einstimmig für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Ebenfalls einstimmig für zwei weitere Jahre gewählt wurden die aktiven Beisitzer Patrick Kästle, Benjamin Hess und Reiner Wörz, die passiven Beisitzer Hans-Jürgen Herzog, Erich Wenger und Leon Kögel sowie die Kassenprüfer Gerhard Rodi und Peter Hertenberger.

Mit dem Grußwort des Partnerschaftskomittes und einem Ausblick auf die anstehenden Höhepunkte des Jahres wie die Teilnahme und Unterstützung beim Kreismusikfest in Mietingen und das eigene Jubiläums-Zeltfest schloss Christoph Hettich die 66. ordentliche Jahreshauptversammlung.

Auch Förderverein versammelt sich

Bereits früher am Abend fand die Jahreshauptversammlung des Fördervereins statt, der von Reinhold Huber und Manuel Hettich als Vorsitzende geführt wird. Die Berichte von Kassiererin Sandra Schick und Schriftführerin Sandra Kästle gaben einen Überblick über die Finanzen und Aktivitäten des Vereins.

Das Ergebnis der Wahlen: Manuel Hettich (2. Vorsitzender), Sandra Kästle (Schriftführer) und Monika Beck (Beisitzer) wurden im Amt bestätigt, ebenso Kassenprüfer Peter Happersberger.