MV Baustetten beschließt Satzungsänderung und hält Rückblick auf ein denkwürdiges Jahr

Am vergangenen Donnerstag hat der Musikverein „Harmonie“ Baustetten seine Jahreshauptversammlung abgehalten – später als sonst, bedingt durch die Corona-Einschränkungen. Erstmalig fand die Versammlung auch im Freien, und zwar auf dem Parkplatz vor dem Musikerheim in Baustetten, statt.

Teresa Hess aus dem Vorstandsteam gab in ihrem Bericht einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr mit dem Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen. Dieses stand fast komplett im Zeichen der Pandemie, nachdem man noch im Januar mit einem Festabend in der Mehrzweckhalle gestartet war. Ab Mitte März stand dann der Probenbetrieb und damit auch alle weiteren Veranstaltungen still. Ab Mitte Juni konnten Proben auf dem Parkplatz im Freien stattfinden; diese wurden ab Ende September für das restliche Jahr komplett auf Eis gelegt. Auch das Jubiläums-Herbstkonzert entfiel.

Zeltfest „ToGo“ generiert Einnahmen für Jugendausbildung

Die Schriftführerin Janina Wangler verlas den Protokollbericht und Kassier Marcel Hess berichtete über die Finanzen des Vereins, die von den Kassenprüfern Peter Hertenberger und Gerhard Rodi im Juni geprüft worden waren. 2020 waren durch die Corona-Situation wichtige Veranstaltungen wie das Zeltfest und weitere Veranstaltungen entfallen. Hier ging der Verein mit dem „original Zeltfest-Mittagessen ToGo“ neue Wege, um Einnahmen für die Unterstützung der Jugendausbildung zu generieren.

Dass der Verein auch musikalisch neue Wege findet, zeigte der Bericht des Dirigenten der aktiven Kapelle, Stefan Birk-Braun. Er berichtete von Aktionen wie „Musikprob dahoim“, „Zeltfest@home“ und davon, dass die Mitglieder über Newsletter, Online-Stammtische mit Quiz oder dem Adventskalender mit dem Verein kameradschaftlich in Verbindung blieben.

Herausforderungen bei der Ausbildung

Im August 2020 konnte eine Musikerhochzeit stattfinden und musikalisch untermalt werden. Auch auf einer Beerdigung spielten ein Tenorhorn-Chor und die aktive Kapelle und bereits im Januar bei einem Geburtstagsständchen.

Der Bericht von Jugendleiterin Amelie Keller fiel ebenfalls kürzer aus als in den vergangenen Jahren, da zahlreiche Veranstaltungen nicht stattfinden konnten. Trotzdem war auch hier vom ganzen Team hervorragende Arbeit geleistet worden, denn es standen neue Herausforderungen an: Der Unterricht musste auf Online-Unterricht verändert werden, bei Präsenzunterricht war zu klären, welche hygienischen Auflagen zu erfüllen sind, und der Dialog mit den Lehrkräften und Eltern war zentral und wichtig. Im Sommer konnte das Sommernachtskonzert der Jugendausbildung realisiert werden, und bei den D-Lehrgängen des Blasmusik-Kreisverbands im Herbst nahmen insgesamt 5 Jugendliche mit Erfolg teil.

Ortsvorsteher Dietmar Kögel ging noch einmal auf das herausfordernde Pandemiejahr ein. Er lobte die „kreative Gestaltung, für die es keine Blaupause gab, alles musste neu entworfen werden“, und das gelang dem Verein hervorragend. Er kam auf die sogenannte „Klopapier-Challenge“ zu sprechen, bei der zahlreiche Musiker des Vereins Videos gedreht hatten, die dann auf Social Media verteilt wurden, um nicht nur – aber auch – jüngere Musiker „bei der Stange“ und das gesellschaftliche Leben im Ort am Laufen zu halten. Kögel ist sich sicher, „dass der Verein gestärkt aus der Krise hervorgehen wird“. Der Vorstandschaft wurde einstimmig die Entlastung erteilt.

Drei Vereinsmitglieder bekommen die goldene Ehrennadel

Neun Musikerinnen und Musiker wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft im Verein ausgezeichnet. Für zehn Jahre aktives Musizieren erhielten Sophia und Julius Happersberger die bronzene Ehrennadel des Vereins sowie ein Präsent. Kassier Marcel Hess, Teresa Romer, Fabian Sontheimer und Silvia Wolfmaier sind seit 20 Jahren beim MV Baustetten aktiv und bekamen dafür die silberne Vereins-Ehrennadel sowie ein Präsent. Drei aktive Musikerinnen und Musiker konnten für 30 Jahre Treue zum Verein geehrt werden. Margret Keller, Alexander Beck und Anton Hettich bekamen die goldene Ehrennadel des Vereins, eine Laudatio und ein Präsent. Ein Dank ging an das kontinuierliche Engagement der drei: Alexander Beck ist aktiver Beisitzer im Ausschuss, Ehrenvorstand Anton Hettich unterstützt bei Veranstaltungen und bei repräsentativen Tätigkeiten und Margret Keller kümmert sich als Notenwartin um die Noten des Vereins. Keller und Hettich haben in ihrer Zeit im Vorstand maßgeblich zur Entwicklung des Vereins beigetragen.

Ein besonderer Punkt in diesem Jahr war die Neufassung der Vereinssatzung, die mit kleinen Änderungen auf der bestehenden Form basiert und an moderne Gegebenheiten wie den Datenschutz angepasst wurde. Die neue Satzung wurde von der Versammlung über Handzeichen-Abstimmung einstimmig angenommen.

Änderungen im Vorstand

Bedingt durch die Satzungsneufassung mussten sich alle Vorstands- und Ausschussmitglieder erneut und auch nicht turnusgemäß zur Wahl stellen. Von der Versammlung wurde Ehrenvorstand Hettich zum Wahlleiter bestellt und mit zwei Ausnahmen kandidierten alle Mitglieder wieder und wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Oliver Kästle schied nach drei Jahren aus dem Vorstandsteam aus; neu ist Silvia Wolfmaier, die sich, abweichend vom Turnus, für zwei Jahre zur Wahl stellte und einstimmig ins Vorstandsteam gewählt wurde. Auch Benedikt Guter stellte sich nach über 20 Jahren nicht mehr zu Wahl und dankte dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit. Neu als aktiver Beisitzer ist nun Wolfgang Beck, der ebenfalls einstimmig in den Ausschuss gewählt wurde.

Es gab eine Wortmeldung von Anton Hettich, der dem Ausschuss explizit für das Engagement des Teams in Pandemiezeiten dankte und sich für den Online-Stammtisch und den Zusammenhalt aussprach. Abschließend gab Hettich einen Überblick über die noch anstehenden Veranstaltungen und bedankte sich beim Jugendleiterteam und dem geschäftsführenden Vorstand für das Engagement und die positive Zusammenarbeit.

Auch der Förderverein hat getagt

Bereits früher am Abend hat die 14. ordentliche Jahreshauptversammlung des Fördervereins stattgefunden, der von Reinhold Huber und Manuel Hettich als Vorstand geführt wird.

Huber gab in seinem Bericht einen Rückblick über das vergangene Jahr 2020. Das Binokelturnier und das Schlachtfest konnten im Januar 2020 erfolgreich durchgeführt werden. Andere Tätigkeiten des Fördervereins konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Nach den Berichten der Kassiererin Sandra Schick, der Kassenprüfer und der Schriftführerin Sandra Kästle konnte der Vorstand einstimmig entlastet werden.

Im Anschluss übernahm Christoph Hettich den Satzungspunkt Wahlen. Der Vorsitzende Reinhold Huber, Kassiererin Sandra Schick, Beisitzer Franz Kästle und Kassenprüfer Alexander Beck setzen ihr Amt fort und wurden einstimmig bestätigt. Beisitzerin Silvia Wolfmaier schied aufgrund anderer Tätigkeiten für den MV Harmonie Baustetten aus dem Förderverein aus. Ihren Posten übernahm Maurice Freund, der neu und einstimmig als Beisitzer gewählt worden war.