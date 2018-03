Mutmaßlicher Autodieb sitzt in Haft

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Autodieb, der in Laupheim einen Mercedes gestohlen haben soll, verhaftet. Auch das Auto wurde sichergestellt. Ebenso gefunden wurde ein BMW, der in derselben Nacht im selben Laupheimer Wohngebiet entwendet wurde. Nach dem oder den Dieben dieses Fahrzeugs wird noch gefahndet.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt geben, waren die Diebe in der vergangenen Dienstagnacht in Laupheim unterwegs. Sie stahlen einen im Sauerbruchweg geparkten Mercedes. Auch im Helmholtzweg schlugen die Unbekannten zu. Dort entwendeten sie einen BMW. Beide Fahrzeuge sind mit dem Keyless-Go-System ausgestattet. Die schnelle Suche nach den Autos hat zum Erfolg geführt: Ein 27-Jähriger sitzt jetzt im Gefängnis. Er ist verdächtig, den Mercedes gestohlen zu haben.

Der Besitzer des Autos bemerkte noch in der Nacht den Diebstahl und verständigte die Polizei. Diese leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Beamte der Bundespolizei entdeckten den Mercedes auf einem Parkplatz an einer Autobahn. Er war in Richtung Tschechien unterwegs. Sie kontrollierten den Autofahrer und stellten fest, dass es sich um den gestohlen Mercedes aus Laupheim handelt. Den Autofahrer nahmen die Beamten vorläufig fest. Der Mann ist dringend verdächtig, den Mercedes gestohlen zu haben. Am Donnerstag wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Der erließ Haftbefehl gegen den 27-Jährigen. Er befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Den gestohlenen BMW fanden tschechische Polizisten auf einer Autobahn zwischen Pilsen und Prag. Das Auto weist Unfallspuren auf. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 60 000 Euro. Vom Fahrer fehlt jede Spur.

Die Ermittlungen der Ulmer Kriminalpolizei laufen auf Hochtouren. Dabei sind die Kriminalisten auch auf Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Deshalb fragen sie:

Wer hat Dienstagnacht zwischen 20 und 3 Uhr in der Helmholtzstraße und im Sauerbruchweg verdächtige Personen gesehen?

Wer hat in diese Zeit möglicherweise verdächtige Geräusche gehört?

Wer kann sonst Hinweise geben?