Musikschule Gregorianum stellt klingenden Adventskalender ins Netz

Beim Adventskalender lautet die Gretchenfrage ja: gekauft oder selbstgebastelt? Beim musikalischen Adventskalender der städtischen Musikschule Gregorianum ist die Antwort ganz klar: selbstgebastelt – beziehungsweise selbst gespielt. Vom 1. bis 24. Dezember öffnet sich dieses Jahr jeden Tag ein neues Türchen, und zwar virtuell auf dem YouTube-Kanal der Musikschule. Dahinter verbirgt sich weihnachtliche oder auch weniger weihnachtliche Musik, gespielt von Mitgliedern der großen Musikschul-Familie. Der Link dazu wird jeden Tag auf der Homepage der Musikschule unter „Neuigkeiten“ veröffentlicht und um 18 Uhr freigeschaltet.

Bereits 2016 gab es einen musikalischen Adventskalender, damals noch live vor Ort in vielen unterschiedlichen Gebäuden und an Plätzen in der ganzen Stadt. „Mit unseren Chören und Ensembles waren wir zum Beispiel zu Gast im damals neu bezogenen Haus am Lindenplatz, im Trauzimmer des ,Schlössle’ oder in der Aussegnungshalle“, erinnert sich der Musikschulleiter Richard Brenner.

Kontakt zum Publikum halten

Dieses Jahr geht das wegen der Pandemie-Situation nicht, auch sonstige Vorspiele und Konzerte müssen entfallen. Deshalb entstand die Idee, den Adventskalender ins Netz zu verlegen. „Einerseits möchten wir damit unsere Schülerinnen und Schüler zum Spielen motivieren und ihnen ein Ziel geben, auf das sie hinarbeiten können“, erklärt Brenner, „und andererseits möchten wir so den Kontakt zu unserem Publikum halten.“

Der Konzertsaal, die erst vor einem Jahr renovierte ehemalige Kapelle, wurde zu diesem Zweck zum Aufnahmestudio umfunktioniert und mit hochwertiger Aufnahmetechnik ausgestattet. Die musikalischen Beiträge dauern zwischen zwei und acht Minuten. „Bei der Auswahl haben wir darauf geachtet, dass möglichst viele verschiedene Instrumente auf unterschiedlichem Niveau vertreten sind“, sagt Brenner, der selbst Kontrabass und Klavier unterrichtet. Außerdem werde streng darauf geachtet, dass die Aufnahmen gemäß den geltenden Hygienevorschriften stattfinden. Weniger streng dagegen ist man in Sachen Perfektionismus: „Wenn mal etwas nicht ganz hundertprozentig perfekt ist, macht das gar nichts“, findet Brenner. „Das ist bei Live-Veranstaltungen ja auch nicht anders.“

Halbstündiges Weihnachtskonzert am 16. Dezember

Ein Höhepunkt des musikalischen Adventskalenders ist das Weihnachtskonzert am 16. Dezember. Es wird eine gute halbe Stunde dauern und als Livestream gesendet. Was an den anderen Tagen zu sehen und hören sein wird, bleibt eine Überraschung – wie bei anderen Adventskalendern eben auch.