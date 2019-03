Musikschule führt „Stabat Mater“ von Karl Jenkins auf

Die Musikschule Gregorianum führt am Sonntag, 7. April, in der Pfarrkirche Sankt Peter und Paul das „Stabat Mater“ von Karl Jenkins auf. Beginn ist um 18 Uhr.

Das Werk für Chor und Orchester wurde 2008 in Liverpool uraufgeführt. Der walisische Komponist vertonte das „Stabat Mater“, ein Gebet aus dem 13. Jahrhundert, das Maria unter dem Kreuz betrachtet. Jenkins ergänzte das lateinische Gebet durch vertiefende Texte in mehreren Sprachen. Wie in vielen anderen seiner Werke gibt es sowohl traditionelle westliche Musik als auch andere ethnische Einflüsse. Das Werk umfasst zwölf Sätze, von denen lediglich sechs die 20 Verse des „Stabat Mater“-Gedichts verarbeiten. Die übrigen Sätze haben keinen direkten Bezug zu dem mittelalterlichen Gedicht.

An der Aufführung in Sankt Peter und Paul wirken 90 Sängerinnen und Sänger und 40 Orchestermusiker mit. Ausführende sind der Jugendchor und ein Projektchor der Musikschule Gregorianum sowie ein Projektorchester. Die Solistin ist Julia Werner (Alt). Die musikalische Leitung hat Dorothea Werner.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.