Musiknachwuchs strahlt Freude aus

Zum „Konzert mit Pfiff“ hatten die Jugendorchester der Stadtkapelle Laupheim und die Bläserklassen des Carl-Laemmle-Gymnasiums am Mittwochabend in die Mensa der Friedrich-Uhlmann-Schule geladen. Von den Flötenkids bis hin zum Jugendblasorchester zeigten alle Alters- und Ausbildungsstufen ihr Können.

Der Abend begann mit den Bläserklassen des Carl-Laemmle-Gymnasiums Laupheim. Unter der Leitung von Georg Schmälzle zeigten die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe fünf, was sie innerhalb nur eines halben Jahres Instrumentalunterricht schon alles gelernt haben. Was sich nach nur einem weiteren Jahr Instrumentalunterricht daraus entwickeln kann, präsentierte anschließend die Klassenstufe sechs.

Doch was kommt nach dem Unterricht in den Bläserklassen? Das Vorjugendorchester „BrassKids“ und das Jugendblasorchester der Stadtkapelle Laupheim gaben den zahlreich erschienenen Eltern einen ersten Eindruck davon, wohin die Reise gehen kann. „Es gibt nach der Bläserklasse auch noch ein musikalisches Leben. Heute kann man gut sehen, was es in Laupheim so alles gibt“, hatte Schmälzle den Besuchern zuvor versprochen. Die „BrassKids“ unter der Leitung von Joseph Hayd überzeugten mit freudigem Zusammenspiel auf durchaus schon ansprechendem Niveau.

Beeindruckend war es, beide Bläserklassen und die „BrassKids“ im gemeinsamen Spiel zu erleben. Über 50 Kinder standen zusammen auf der Bühne, und allein diese große Anzahl an Schülerinnen und Schülern sowie die Freude, die sie beim gemeinsamen Musizieren ausstrahlten, ließen die Herzen des Publikums höher schlagen. Zumal das Zusammenspiel durchaus gelang. Mit der Filmmusik zu „Fluch der Karibik“ trugen sie ein modernes und beliebtes Werk vor.

Bereits zuvor hatten die Flötenkids der Stadtkapelle unter der Leitung von Dr. Rustam Keil bewiesen, dass auch schon bei den Jüngsten im Alter von fünf bis neun Jahren viel musikalisches Talent vorhanden ist. Über 30 Kinder zählt die Gruppe, und die wissen teilweise schon ganz genau, was sie nach dem Blockflötenunterricht machen wollen. „Querflöte lernen“, antwortete ein Mädchen auf die Nachfrage von Dr. Rustam Keil. In einem sind sich die kleinen Musiker alle einig: „Blockflöte spielen macht Spaß!“. Und so bekommen die Konzertbesucher unter anderem einen lustigen Flötenclown zu hören.

Den Abschluss des gut einstündigen Konzertes bildete der Auftritt des Jugendblasorchesters. Ebenfalls unter der Leitung von Dr. Rustam Keil erfreuten die knapp 20 Jugendlichen die Zuhörer mit abwechslungsreichem Spiel. Schwungvoll und mit viel Rhythmusgefühl im Blut beendeten sie die Reise durch die Stationen der Ausbildung bei der Stadtkapelle Laupheim.