Musikgala im Laupheimer Kulturhaus unterstützt Musikschule im Ahrtal

Das Konzert ist am Sonntag, 2. Oktober, 19 Uhr, im Kulturhaus Laupheim. Der Vorverkauf startet zeitnah über das Kulturhaus. Die Karten kosten 25 Euro (ermäßigt 19 Euro). Michael Porter hofft bei diesem Projekt auch auf die Unterstützung örtlicher Firmen oder Privatpersonen. Informationen dazu gibt es unter rhythmpoint@web.de .

Mit „Big Swing in Concert“ präsentiert der Laupheimer Schlagzeuger Michael Porter am Sonntag, 2. Oktober, eine fulminante Musikgala im Laupheimer Kulturhaus. Das „Daimler Swing Ensemble“, bei dem Porter am Schlagzeug sitzt, sowie weitere überregional bekannte Musikerinnen und Musiker nehmen das Publikum mit auf eine Reise zu den Höhepunkten der Jazz- und Soul-Ära. Mit dem Erlös des Abends werden die Musikerinnen und Musiker ihre Kollegen der Kreismusikschule Ahrtal unterstützen, damit dort ein Jahr nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe weiter Musikunterricht stattfinden kann.

Porter Schwester präsentieren mit Swingformation Jazz-Klassiker

„Das wird ein Abend mit Jazz zum Anhören“, verspricht Michael Porter. Das sechsköpfige „Daimler Swing Ensemble“ ist Mitglied der „Daimler Musikgesellschaft“ und spielt unter der musikalischen Leitung des SWR-Big Band Trompeters Felice Civitareale. Bei Swing- und Latin-Evergreens wird die Band von einem lokalen Streicherregister (mit Petr Hemmer und Michael Strele) unterstützt. Als Sängerin wurde mit Cemre Yilmaz eine junge, aber bereits sehr erfolgreiche Künstlerin verpflichtet.

Das Percussion-Duo Jessica und Vanessa Porter muss man in Laupheim nicht mehr vorstellen. An diesem Abend treten die beiden nicht nur als Duo auf, sondern werden mit der Swingformation ein rhythmisches Feuerwerk bei diversen Jazz-Klassikern zünden. Die dritte Formation an diesem Abend ist das Knudsen Fessele Streit Trio. Seit vielen Jahren ist es eine feste Größe, nicht nur in der regionalen Szene.

Erlös des Gala-Abends fließt in Unterrichtspatenschaften

Musik mit einem karitativen Ziel zu verbinden, ist schon seit vielen Jahren ein großes Anliegen von Michael Porter: ob für die Erdbebenopfer auf Haiti, die Ostafrika-Hungerhilfe, ein Bildungsprojekt in Ruanda oder zuletzt das Benefizkonzert für die Ukraine. Porter organisiert die Veranstaltungen in der Regel in Kooperation mit anderen Institutionen wie der städtischen Musikschule, dem Lions Club, oder dem Kulturhaus Laupheim. „Musik ist ein gutes Instrument, um Menschen für karitative Ideen zu aktivieren“, sagt Porter.

Mit dem Erlös von „Big Swing in Concert“ möchten die Musikerinnen und Musiker die Musikschüler und ihre Kollegen der Kreismusikschule Ahrtal unterstützen. Das Geld fließt in Unterrichtspatenschaften. Diese sollen dort weiter die musikalische Ausbildung ermöglichen. „Wenn nach einer Flut alles weg ist, dann sparen die Eltern als Erstes am Musikunterricht“, sagt Porter. Zögerliche Auszahlungen von Versicherungs- und Spendengeldern würden viele Eltern dazu zwingen, ihre Kinder vom Unterricht abzumelden.

„Unabhängig von der musikalischen Komponente, hat dies auch psychologische Auswirkungen bei den Schülern“, da ist Porter sich sicher. Zwangsläufig seien aber auch die Lehrkräfte betroffen. „Eine hohe Anzahl von Abmeldungen bedeuten früher oder später auch eine entsprechende Reduzierung des Honorars“, so Porter. „Meist ist es so: keine Schüler, kein Einkommen.“ Porter sieht so die Möglichkeit, dort „unbürokratisch Hilfe zu leisten und die Musikschule hier zu unterstützen“.