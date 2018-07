Musiker spielen fetzig und besinnlich

Die Laupheimer Bürger sind ihren Soldaten eng verbunden. Das haben Bürgermeisterin Monika Sitter und Oberst Hans-Christoph Specht in ihren jeweiligen Grußworten betont. Ein äußeres Zeichen für diese gute Partnerschaft war die Tatsache, dass im Kulturhaus -- Laupheims guter Stube -- kein Platz freiblieb.

Von unserem MitarbeiterWolfgang Manecke

Mit dem Konzert zur Adventszeit, sagte Hans-Christoph Specht bei der Begrüßung von gut 700 Besuchern, wolle man eine Brücke zwischen Soldaten und Zivilbevölkerung bauen und die Menschen ermahnen, sich nicht nur in der Vorweihnachtszeit gegenseitig zu achten und zu respektieren. Spontanen Beifall anlässlich seines nachdenklichen Beitrags erhielt der Standortälteste für seine Würdigung des Dienstes der Bundeswehr im Ausland. Specht ließ die Frage offen, wofür deutsche Soldaten bei solchen Einsätzen sterben müssten.

Lebendig zeigte sich gleich zu Beginn die 13-köpfige Besetzung des Heeresmusikkorps 10 aus Ulm. Mit „Joy to the world“, basierend auf „Tröstet Zion“ aus Georg Friedrich Händels „Messias“, verbreiteten das Quintett Hauptfeldwebel Ralf Huber und Oberfeldwebel Bernd Kütt (Trompete), Stabsfeldwebel Günther Goldammer (Horn), Stabsfeldwebel Anton Müller (Posaune) und Hauptfeldwebel Reiner Vogl (Tuba) blechbläserischen Glanz. Die hohe Kunst der sauberen Intonation bewiesen die Künstler in Uniform anschließend in einer kleinen viersätzigen Suite des frühbarocken englischen Komponisten Giles Farnaby. Eine witzige, zuweilen etwas schräge Version des Triumpfmarsches aus Serge Prokoffiefs „Peter und der Wolf“ beendete den ersten Auftritt des Quintetts.

Erheblich leiser, einer besinnlichen Vorweihnachtszeit adäquat, präsentierte sich das Ensemble der Stubenmusik. Das Quartett Oberfeldwebel Tommy Zink (Hackbrett), Stabsfeldwebel Michael Groner (Zither), Hauptfeldwebel Karsten Sell (Gitarre) und Oberstabsfeldwebel Christoph Hesse (Kontrabass) als „Kernbesetzung“ spielte zunächst ein „Andante für Saitenmusik“ und bot dann mit vier weiteren Solisten einen Querschnitt durch die alpenländische Volksmusik. In zwei „Jodlern“ präsentierten sich Hauptfeldwebel Ralf Huber und Oberfeldwebel Robert Remmele als Meister des Flügelhorns, Oberfeldwebel Ute Wethmar und Hauptfeldwebel Martin Traub (Klarinetten) brillierten in einem „Boarischen“.

Mit Gedichten in Bayrisch lockerte Rainer Vogl das Programm auf, vergnügt lauschte das Publikum dem „Schneemann Ritter Kunibert“ oder dem Epos von der diebischen Weihnachtsmaus.

Im zweiten Teil des Konzert zeigte sich das Blechbläserquintett von der fetzig-heiteren Seite. Dem Traditional „Just a closer walk“ folgte eine „Christmas Jazz Suite“ und die heitere Nummer „Es wird scho lei umtata“. Zum Schluss -- vor der Zugabe -- durften alle „Macht hoch die Tür“ singen, tat- und blechkräftig von den Heeresmusikern unterstützt.

Die Spenden kommen zur Hälfte dem Bundeswehrsozialwerk sowie der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Laupheim zugute.