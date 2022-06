Musiker spielen erstmals wieder vor Publikum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich war es wieder soweit, dass wir vor Publikum auftreten durften, so der 1. Vorsitzende Michael Süka.

Nach fast drei Jahren Stillstand im Verein freuten sich die Musiker und Musikerinnen mit ihrer Dirigentin Diana Dörflinger auf den ersten Auftritt nach der Pandemie.

Über die Einladung des Verkehrs- und Verschönerungsverein Laupheim an Fronleichnam hatten sich die City-Musikanten sehr gefreut.

Die Vorfreude war riesengroß und man merkte diese auch den Musikern an, die mit toller Unterhaltungsmusik aufspielten.

Die Zeit in der Pandemie war echt schlimm. Kaum Proben und keine Auftritte. Das war echt eine schlechte Zeit für den Verein. Mit Hilfe von Spenden und Mitgliedsbeiträgen sind wir trotzdem gut durchgekommen und wollen jetzt wieder mit unserer Musik durchstarten, so der Vorstand. Seit Ende September sind die Laupheimer City-Musikanten wieder regelmäßig am Proben.

Weitere Auftritte sind geplant.

Am Heimatfestdonnerstag ab 20.00 Uhr in der Hasengruppe, am 10. Juli von 14. bis 16 Uhr beim Gartenfest vom Kirchenchor Achstetten, am 5. August ab 19.30 Uhr auf dem Marktplatz in Bad Buchau und am 11.September das Brunnenfest ab 10.30 in Laupheim. Allesamt Freiluftveranstaltungen, in der Hoffnung, dass Petrus ein Einsehen hat.

Auch an uns ist die Pandemie nicht spurlos vorbei gegangen, so der stellvertr. 2. Vorsitzende Michael Gering.

Drei Musiker haben während der Pandemie den Verein verlassen, so dass die Laupheimer City-Musikanten jetzt nur noch 18 Musiker/innen sind. Gesucht wird dringend Verstärkung im Trompeten - und Posaunenregister. Geprobt wird alle zwei Wochen am Freitag. Musiker die Interesse haben, können sich gerne informieren und oder melden unter 07392/163735 oder 017634610965 sowie unter www.city-musikanten.de.