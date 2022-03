Musiker freuen sich auf baldige Auftritte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Die Musikerinnen und Musiker nähern sich wieder der Normalform“. Damit blickte Vorsitzender Christoph Engel in der Hauptversammlung des Musikvereins Obersulmetingen am Freitag, 18. März in der Schulturnhalle auf zwei schwierige Corona-Jahre zurück. Seit Anfang Februar läuft wieder der Probenbetrieb. Bereits in der Pandemie-Zeit habe der Verein jede Gelegenheit genutzt, gemeinsam zu musizieren, „was nicht einfach war“. Es seien große Anstrengungen unternommen worden, den Vereinsbetrieb zu finanzieren.

Denn durch den Ausfall vieler Veranstaltungen haben die Vereinsfinanzen gelitten, was auch der Bericht von Kassierer Patrick Jerg verdeutlichte: „Momentan leben wir von der Substanz“, sagte er.

Gleichwohl mache die Vereinsarbeit Spaß, sagte Engel. Denn es gelinge die Integration aller Generationen. Nach der Pandemie werde es eine große Herausforderung sein, möglichst alle Musizierenden wieder ins Orchester heranzuführen.

Ein „Schlüsselerlebnis“ in dieser Hinsicht sei der Ehrungsabend im vergangenen Oktober gewesen, erinnerte sich Dirigent Hans Mohr: Damals waren 63 Musizierende dabei. Auch Mohr hofft, dass „dieses Jahr wieder anders“ werde und es wieder mehr Auftritte gebe.

Im Jugendbereich besteht die Kooperation mit den benachbarten Vereinen aus Untersulmetingen und Schemmerberg weiter. Wie die Jugendleiterinnen Evelyn Werz und Janina Triska berichteten, sind 62 Jungmusikerinnen und -musiker in Ausbildung, unter anderem in der Vorjugend- und der Jugendkapelle. Einen besonderen Dank ernteten die Jugendleiterinnen von Ortsvorsteher Elmar Dehler. „Zusammenhalt, Toleranz und Respekt zeichnen euch aus“, sagte er, an den gesamten Verein gewandt. „Macht weiter so“. Dehler sagte auch die Unterstützung der Gemeinde zu.

Turnusgemäß wurden der gesamte Vorstand und der Ausschuss für weitere zwei Jahre gewählt: Vorsitzender Christoph Engel, Stellvertreter Rolf Lamprecht, Schriftführerin Corinna Lüthy, Kassierer Patrick Jerg und Stellvertreterin Ramona Maucher. Aktive Mitglieder Ausschuss: Harald Brehm, Thomas Wiedmann, Bettina Schneider und Alexander Mayer; passive Mitglieder Ausschuss: Franz Maurer, Norbert Schick, Stefan Mallinger und Jennifer Rasch (neu für Rainer Schäffold, der nicht mehr kandidierte). Zeugwart bleibt Reinhold Werz, Jugendleiterinnen sind weiter Evelin Werz und Janina Triska, Jugendvertreter Christian Jerg.