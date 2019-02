Musiker ernennen Bernhard Schick zum Ehrenmitglied

Tuttlingens Landrat Stefan Bär hat in der Sitzung des Klinikausschusses in der vergangenen Woche den ärztlichen Direktor und Chefarzt der Inneren Medizin am Klinikum in Spaichingen, Dr. Albrecht Dapp, verabschiedet. Eigentlich, so Bär, wäre das richtige Gremium für diesen Akt der Kreistag, doch bei dessen nächsten Sitzung sei Dapp im Urlaub.

1971 habe Dapp als Praktikant im Kreiskrankenhaus in Bretten angefangen. 1977 erfolgte die Weiterbildung zum Internisten in Singen.