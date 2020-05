Musiker der Stadtkapelle spielen an Pfingsten zu Hause – jeder kann mitmachen

Auch wenn die ersten Corona-Lockerungen in den Kontaktbeschränkungen die baldige Wiederaufnahme eines eingeschränkten Probebetriebes erhoffen lassen: Noch ist die Stadtkapelle Laupheim mit allen Abteilungen so wie die meisten Kulturschaffenden im Krisenmodus, teilt der Vorstand mit. Aktuell sind von März bis zu den Sommerferien über 20 Auftritte und öffentliche Veranstaltungen der Stadtkapelle in und um Laupheim abgesagt – das betrifft auch das Turmblasen an Pfingsten, das in Laupheim eine über 150-jährige Tradition hat. Die Musikerinnen und Musiker spielen daher am Pfingstsonntag, 31. Mai, pünktlich um 9 Uhr morgens bei sich zu Hause – in den Gärten und Terrassen, auf Balkonen und aus Fenstern – zwei Choräle. Bei vergleichbaren Aktionen in den vergangenen Wochen haben sich in einigen Wohnquartieren schon kleine Fangemeinden gebildet. Beteiligen werden sich nach Angaben der Stadtkapelle Musiker aus allen Abteilungen des Vereins, darunter auch viele Familien, die gemeinsam musizieren, sodass voraussichtlich an über 30 Stellen in Laupheim „Komm Schöpfer Geist“ und „Großer Gott, wir loben Dich“ erklingen wird.