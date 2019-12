Musikalische Amerika-Reise der „Rißtaler“ begeistert

Unter dem Motto „Meet Amerika“ haben die Musiker des Musikvereins Rißtaler die Gäste bei ihrem Adventskonzert in der festlich geschmückten und voll besetzten Mehrzweckhalle in Untersulmetingen begrüßt.

Zum Auftakt spielte die Jugendkapelle Sulmetingen-Schemmerberg unter der Leitung von Bernd Förster und zeigte gleich zu Beginn ihr musikalisches Können mit der energiegeladenen Ouvertüre „Exclamations“ von Ed Huckeby. Aus der Feder des belgischen Komponisten Jan Hadermann stammt das Stück „Ballad“, ein romantisches Lied ohne Worte für Trompete und Blasorchester, bei dem der Solist Tim Brehm eine hervorragende Stimmung verbreitete. Beendet hat die Jugendkapelle ihren großartigen und anspruchsvollen Auftritt mit dem Song „September“ von der wohl bekanntesten Soul- und Funk-Band Earth, Wind an Fire.

Mit dem „Superman-March“, ein Klassiker und eine charakteristische Komposition von John Williams, eröffnete Dirigent Thomas Lämmle sein erstes Adventskonzert mit dem Musikverein Rißtaler Untersulmetingen. Bei dem schweren Stück blieb es bis zum Schluss spannend, ob die Musiker das adäquat schaffen können – doch sie es bravourös. In „Sunrise at Angel’s Gate“ beeindruckten die Musiker mit sehr ruhigen Klängen, die den Sonnenaufgang am Grand Canyon beschreiben. Das Zwitschern der Vögel in der Morgendämmerung, gespielt vom Flötenregister, zog die Gäste in ihren Bann. Der Marsch „Washington Post“ ist ein Klassiker des Marschkönigs John Philipp Sousa aus den USA. „Shenandoah“, das einen Fluss in den USA beschreibt, ist ein ruhiges Klangstück als Ausgleich zum sonst flotten Konzertteil in der zweiten Hälfte.

Mit „My fair Lady“, einem klassischen und sehr geschätztes Broadway-Musical mit Musik von Frederik Loewe, brachten die Musiker die Geschichte der Blumenverkäuferin Eliza, die sich vorstellt, einmal eine feine Dame zu werden, dar. Die Melodien hierzu waren sehr eingängig und lebendig, das Medley hob verschiedene Instrumente solistisch hervor. Das „Toto-Medley“ ist ein geniales Arrangement einer genialen Band, das sehr nah an den originalen Songs gehalten ist – ein schwieriges, aber zugleich reizvolles Stück. Die Musiker meisterten die Herausforderung aber top.

Im Anschluss bedankte sich der Vorsitzende Dietmar Hanser bei den Musikern und den Solisten Getrud Wenz an der Harfe und Sandra Renz an der E-Gitarre für die wunderbaren Darbietungen. Ebenso bedankte er sich bei den musikalischen Leitern Bernd Förster und besonders bei Thomas Lämmle für die Geduld beim Einstudieren der Musikstücke. Lämmle habe gleich im ersten Jahr sehr positive Änderungen im Verein integriert hat und hohe Anforderungen an die Kapelle gerichtet, so Hanser weiter. Durch sein charmantes musikalisches Können habe Lämmle aber dafür gesorgt, dass es jedem gelungen sei, diese Hürde zu überspringen.

Mit dem Stück „Sound of Silence“, übersetzt die Klänge der Stille, genossen die Gäste des Adventskonzerts noch mal drei Minuten die Klänge der Ruhe, und somit einen sehr gelungenen und eindrucksvollen Abschluss des Konzertabends. Das Publikum bedankte sich für den gelungenen Konzertabend mit lang anhaltendem Beifall.

„Echte Männer spielen Klarinette“

Während des Konzerts hat Florian Kramer vom Blasmusikkreisverband Biberach einige Mitglieder der Rißtaler für langjährige Aktivität als Musiker und Fähnrich geehrt. „Echte Männer spielen Klarinette“, so das Zitat von Wolfgang Schultheiß, der für 50 Jahre ausgezeichnet wurde. Für 40 Jahre Engagement beim Musikverein wurde „Mama Rißtaler“ Ursula Götz mit der Ehrennadel gewürdigt. Mit einer Ehrennadel in Gold und einer Urkunde für 30-jährige aktive Tätigkeit wurden Dr. Bettina Hochdorfer und der Fähnrich Werner Laur, der wie er zitiert wurde, das Aushängeschild seines Vereins ist, geehrt. Mit der silbernen Ehrennadel für 20 Jahre wurde Verena Arendt ausgezeichnet. Für zehn Jahre bekamen Daniela Walter, Simone Restle, Jasmin Klinger und Leonie Henle die bronzene Ehrennadel.

Besonders geehrte wurde der Vorsitzende Dietmar Hanser vom stellvertretenden Vorsitzenden Dietmar Böhringer für zehn Jahre Vorstandstätigkei mit der Fördermedaille in Bronze und den Worten: „Wir wissen was wir an dir haben und danken dir für deine herausragenden Bemühungen um unseren Verein“.