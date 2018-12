Musik für alle Stimmungslagen

Bissige Satire, Texte aus der Mitte des Lebens und sogar ein bisschen Kabarett – auch in diesem Jahr bekommt das Publikum beim „Internationalen Singer/Songwriter Festival“ einiges geboten. Den Veranstaltern ist es gelungen, außergewöhnliche Künstlerinnen und Künstler auf die Bühne ins Kulturhaus Schloss Großlaupheim zu holen. Der Überblick:

Ein Klavier und die eigene Stimme – mehr braucht Isabel Glauß nicht, um ihre Musik zu präsentieren. Die 20-jährige Studentin eröffnet das Festival mit deutschsprachigen Texten, die von Geborgenheit, Sehnsucht, Liebe und vom Loslassen handeln. Kurzum: Texte aus der Mitte des Lebens.

Was haben aufdringliche Schlossermeister, wunderschöne Gärtner, ignorante Schweinesteaks, ein Klo und ein gelbes Pferd mit lila Punkten gemeinsam? Die Antwort: Alles spielt in den Songs von Miss Allie eine Rolle. Derzeit tourt sie von Bühne zu Bühne. Mal singt sie auf Deutsch, mal auf Englisch. Dabei deckt die Musikerin die gesamte Bandbreite an Emotionen ab: Mal bringt sie ihr Publikum zum Lachen, mal regt sie zum Nachdenken an und mal rührt sie die Menschen mit ihren Texten zu Tränen.

Seine Videos werden im Internet millionenfach geklickt: Weiherer ist bekannt für seine intelligenten Texte, seine mitreißende Musik und seinen bissigen Humor. Mit seiner mehrfach preisgekrönten Mischung aus Liedermacherei und Kabarett tourt der „niederbayrische Brutalpoet“ durch den deutschsprachigen Raum.

City Kids Feel The Beat kommen aus der Region: Derzeit ist die Band mit ihrem Debutalbum „Cheeky Heart“ unterwegs. Für das Festival haben die fünf Musiker ein Unplugged Set zusammengestellt.

„Lilla“ ist Schwedisch und bedeutet „klein“. Anspruch der gleichnamigen Band war zunächst, in einem kleinen Rahmen Popmusik zu machen. Das war im Sommer 2015. Damals bildeten lediglich Gitarren das Klangfundament, diese werden inzwischen um Schlagzeugbeats und elektronische Sounds ergänzt. DieTexte der Band aus Innsbruck sind klar und direkt, vorgetragen werden sie von einer markanten Stimme.

Das „Internationale Singer/Songwriter Festival“ findet am Freitag, 14. Dezember, im Kulturhaus statt. Beginn ist 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Karten gibt es unter