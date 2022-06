Musik-Ensembles des Gymnasiums wieder auf der Bühne

Nach zwei Jahren Corona-Pause gaben die Musik-Ensembles des Carl-Laemmle-Gymnasiums am vor Kurzem erstmals wieder ein Konzert. Das teilt die Schule mit. Im voll besetzten Atrium der Schule eröffnete demnach die Bläserklasse 5 unter der Leitung von Cornelia Feile das Konzert. Mit drei Beiträgen zeigten die Schüler, dass auch nach einem knappen Jahr des Unterrichts am Blasinstrument die Gruppe durchaus nicht wie „Gorillas im Nebel“ stochert, sondern, wie es in einem teilweise auch gesanglich vorgetragenen ungarischen Lied heißt, alle in ihrer Verschiedenheit sich ergänzen und zusammen etwas Großes bewirken können.

Auch die Bläserklasse 6 hatte ihren ersten großen Auftritt. Sie präsentierten etwa das bekannte „Freude schöner Götterfunken“ aus Beethovens 9. Sinfonie oder auch das „Supercalifragilisticexpialidocious“, wobei Georg Schmälzle demonstrierte, dass der Titel tatsächlich auch aussprechbar ist.

Cornelia Feile zeigte mit dem Instrumental-Ensemble „Musikaos“, dass sich Block-, Querflöten, Gitarre, Klavier, Klarinette, Saxophon, Posaune und Schlagzeug durchaus zu einem ausgewogenen und einheitlichen Klang verbinden können. Mit einem selbst arrangierten viersätzigen Stück „In Concert“ schlossen sie den ersten Teil des Abends ab.

Singend bewegte sich der Chor „Vocal Sound“ unter der Leitung von Andrea Schöttler mit einem dreistimmigen Swing-Kanon auf die Bühne. Informative Kurzmoderationen durch die Aufführenden selbst leitete den jeweils nächsten Beitrag ein. Mit einem abschließenden Hit, bei dem originelle Requisiten zum Einsatz kamen, bedankte sich das Vokalensemble für den Applaus.

Die Big Band „Squip Cakes“ unter der Leitung von Georg Schmälzle schloss mit ihren swingenden Beiträgen das Konzert ab. Gleich im ersten Stück zeigten einige Schüler ihr solistisches Können, was jeweils auch mit Zwischenapplaus bedacht wurde.