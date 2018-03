Musical „Luther“ erklingt im Kulturhaus

Der Chor Vocal Dream aus Schwendi führt am Samstag, 17. Februar, ab 19 Uhr im Laupheimer Kulturhaus nochmals das Musical „Luther“ auf. Mit einem Feuerwerk an mitreißenden Songs sowie berührenden Balladen wird das bekannte Pop-Oratorium von Dieter Falk und Michael Kunze nun zum fünften Mal von dem jungen Chor präsentiert.

Die beiden Aufführungen, die zusammen mit den Kirchenchören Wain und Schwendi Anfang November 2017 in der Gemeindehalle in Wain stattgefunden haben, waren bis auf den letzten Platz besetzt und das Publikum restlos begeistert. Eine weitere Aufführung mit beiden Chören fand Anfang Dezember 2017 im Winterzelt in Biberach, organisiert von der Musikschule Tritonal, statt. Ausführende am Samstag in Laupheim sind Vocal Dream und einige Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors Schwendi. Der Kirchenchor Wain ist diesmal nicht dabei.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Martin Luther, der 1521 vor dem Reichstag von Worms aufgefordert ist, seine kirchenkritischen Aussagen zu widerrufen. Mit Rückblenden und Ausblicken rund um das dortige Geschehen erzählt das Pop-Oratorium von Luthers Ringen um die biblische Wahrheit und von seinem Kampf gegen Obrigkeit und Kirche – eine spannende Geschichte über Politik und Religion, ebenso wie über die Person Martin Luther. Gänsehautmomente und leidenschaftliche Songs wechseln sich ab.

Michael Kunze machte Karriere als Liedertexter und Produzent. Zwei Number-One-Songs sind ihm in den USA gelungen. Seine erfolgreichen Übersetzungen der Werke von Andrew Lloyd Webber (Evita, Cats, Das Phantom der Oper) machten ihn unter den Freunden dieses Genres bekannt.

Der Komponist und Pianist Dieter Falk gehört mit fünf Echo-Nominierungen für über 20 Millionen verkaufte CDs als Produzent (für Pur, Monrose, Paul Young) zur Spitze der deutschen Musikszene. Der Professor für Musikproduktion und Pop-Piano an der Düsseldorfer Robert-Schumann-Hochschule für Musik und Medien ist mehrfacher Keyboarder des Jahres.