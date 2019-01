Munteres Torewerfen im Lokalderby

Die Württembergliga-Handballer des HRW Laupheim haben auswärts bei der HSG Langenau/Elchingen mit 35:39 (14:20) verloren. Dabei fand bei beiden die Defensive kaum statt. „Wir haben das Spiel in der Abwehr verloren“, sagt HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann. „Wir werden den Fokus in den nächsten Trainingseinheiten auf die Abwehr setzen, um wieder zur gewohnten Stärke zurückzufinden und zu einfachen Toren kommen zu können.“

Zu Beginn der Begegnung war der HRW noch auf Augenhöhe mit der HSG Langenau/Elchingen. So konnte sich bis zur 15. Minute beim Stand von 9:9 keine der beiden Mannschaften richtig absetzen. Dabei war die Abwehrleistung beider Teams nicht gut, sodass fast jeder Wurf zu einem Torerfolg führte. Durch technische Fehler aufseiten der Rot-Weißen kam die HSG im weiteren Spielverlauf jedoch mehr und mehr zu einfachen Toren und gingen somit beim Stand von 20:14 in die Halbzeitpause.

Erfolgreiche Tempogegenstöße

Nach dem Seitenwechsel ging das muntere Torewerfen so weiter, wie es in der ersten Hälfte aufgehört hatte: Durch zahlreiche Tempogegenstöße baute die HSG Langenau Elchingen ihre Führung Tor um Tor aus. Beim Stand von 29:22 sah es für die HSG dabei nach einem sicheren Heimerfolg aus. Doch die Rot-Weißen wollten sich nicht geschlagen geben und kämpften sich zurück in die Begegnung.

In der 50. Minute warf Julian Nief den Treffer zum 31:28, kurze Zeit später war es ebenfalls Julian Nief, der zum 33:30 traf. Schlussendlich reichte es für die Mannschaft von Trainer Mihut Pancu jedoch nicht zu mehr und sie musste sich mit 35:39 geschlagen geben. „Ich denke, wir können auch aus diesem Spiel viele positive Aspekte mitnehmen“, sagt HRW-Vorsitzender Helge Stührmann und nennt exemplarisch eine Trefferquote von mehr als 50 Prozent, die Außen seien gar auf fast 100 Prozent gekommen. „Das war schon sehr stark.“

Dem HRW Laupheim stehen in den kommenden Wochen drei wichtige Spiele bevor. Zunächst auswärts in Gerhausen, dann auswärts in Herbrechtingen/Bolheim und zuletzt daheim gegen den HC Hohenems. „Die nächsten drei Spiele werden sehr wichtig sein für uns“, sagt Helge Stührmann. „Ich erwarte von den Jungs, dass sie sich auf ihre Stärken konzentrieren und sich in der Zusammenarbeit in der Abwehr im Vergleich zu diesem Spiel verbessern.“