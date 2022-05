Mondfinsternis zur Morgenstunde am Montag zu sehen

Ab circa 5 Uhr in der Frühe kann man am Montag, 16. Mai, Zeuge einer totalen Mondfinsternis werden. Mondfinsternisse sind nicht so spektakulär und selten wie Sonnenfinsternisse, die immer nur in sehr begrenzten Regionen für sehr kurze Zeit, etwa eine Minute, beobachtet werden können. So findet die nächste, in Süddeutschland sichtbare, Sonnenfinsternis erst im Jahr 2081 statt, eine Mondfinsternis dagegen gibt es rund zweimal pro Jahr und sie ist dann von der gesamten Nachtseite der Erde aus beobachtbar, wie die Volkssternwarte Laupheim mitteilt.

Bei der Finsternis am Montag tritt der Mond um 4.27 Uhr in den Kernschatten der Erde ein, um 5.29 Uhr beginnt die totale Verfinsterung und der Mond erscheint in rötlichem Licht. Um 5.43 Uhr geht der Mond in Laupheim bereits unter, so dass er zum Zeitpunkt der maximalen Verfinsterung gar nicht mehr zu sehen ist. Da der Mond zum Zeitpunkt der Finsternis schon tief im Westen steht, ist Standort mit möglichst niedrigem Horizont und freier Sicht notwendig, um die Mondfinsternis beobachten zu können.

Mondfinsternisse können etwa eine Stunde beobachtet werden. Eine totale Mondfinsternis passiert, wenn Sonne, Erde und Mond, in dieser Reihenfolge, auf einer Linie sind. Und zwar sowohl vertikal als auch horizontal. Dann läuft der Mond bei Vollmond in den Erdschatten.

Die Erde umrundet die Sonne auf einer Ebene, die Ekliptik genannt wird. Die Bahn, auf der der Mond die Erde umrundet, ist allerdings nicht parallel zur Ekliptik, sondern circa fünf Grad dazu geneigt. Darum befindet sich der Mond bei Vollmond meistens oberhalb oder unterhalb des Erdschattens. So kommt es, dass eine totale Mondfinsternis durchschnittlich nur zweimal im Jahr erscheint. Da sie nur auf der Nachtseite beobachtet werden kann, entgeht sie also den Menschen auf der Tagseite. Ist also keine Sensation, aber auch nichts Alltägliches.

Wenn der Mond in den sogenannten „Kernschatten“ eintritt, also in den Bereich, in dem das Sonnenlicht vollkommen von der Erde abgeschirmt sein sollte, wird er nicht unsichtbar, sondern leuchtet in einem schwachen Rot. Das nennt man „Blutmond“.