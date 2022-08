Mobiles Impf-Team kommt wieder nach Laupheim

Das Mobile Impfteam des DRK-Kreisverbands Biberach wird erneut eine Impf- und Test -Aktion in Laupheim anbieten. In Zusammenarbeit mit der Stadt Laupheim werden am Samstag, 6. August, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr Impfungen gegen das Coronavirus angeboten.

Darüber hinaus bietet das DRK an diesen Terminen Corona-Antikörpertests an. Innerhalb von 15 Minuten kann die Konzentration an Antikörpern mittels weniger Bluttropfen (Entnahme an einem Finger) bestimmt werden. Je nach Titer-Wert kann eine Impfung empfehlenswert sein, heißt es in einem Schreiben der Stadtverwaltung. Der Antikörpertest kostet 20 Euro pro Person.

Jeder, der möchte, kann ohne vorherige Anmeldung im DRK-Heim in Laupheim vorbeikommen. Unterstützt wird das Mobile Impfteam von ehrenamtlichen Helfern des DRK-Ortsverbands Laupheim.

Verabreicht werden die Impfstoffe von BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna und Nuvaxovid von Novavax. Es werden sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Auffrischungsimpfungen, sogenannte „Booster-Impfungen“ durchgeführt. Auch eine vierte Impfung ist möglich. Geimpft werden Personen ab fünf Jahren (bis 16 Jahre bitte in Begleitung eines Erziehungsberechtigten). Zur Impfung sollten der Personalausweis und der Impfpass mitgebracht werden.