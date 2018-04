Mit Wehmut ins letzte Heimspiel

Das letzte Heimspiel der Saison bestreiten die Laupheimer Handballer am Samstag um 19.30 Uhr in der Rottumhalle gegen den TSV Bad Saulgau. Etwas Wehmut schwingt bei diesem Derby allerdings mit, denn zum einen stehen die Gäste als Tabellenvorletzter der Württemberg-Liga bereits als Absteiger in die Landesliga fest und dies bedeutet ein Derby weniger im nächsten Jahr. Zum anderen müssen die Rot-Weißen mit Trainer Klaus Hornung, Rückraumspieler Patrick Müller, Torhüter Andreas Biller und Routinier Mihut Pancu gleich vier Akteure aus der ersten Mannschaft verabschieden. Während Pancu den Trainerstab von Hornung nach der Saison übernimmt und dem HRW dadurch erhalten bleibt, werden die drei erstgenannten Akteure andere Wege gehen.

Freier Eintritt

Andreas Biller wird als Trainer debütieren beim SC Ichenhausen, Klaus Hornung wird eine Pause einlegen und über seine sportliche Zukunft hat Patrick Müller noch nichts verlauten lassen. Um den sportlich wie menschlich schmerzlichen Abgang etwas zu versüßen und um die Fans für die überschaubaren Leistungen in der Rückrunde der Württembergliga etwas zu entschädigen, haben sich die Rot-Weißen für den letzten Heimauftritt vor der Sommerpause eine Entschädigung in Form von freiem Eintritt und einer Überraschung am Ausschank nach Spielende überlegt.

Für den TSV Bad Saulgau ist dagegen seit dem vergangenen Wochenende durch die 23:28-Niederlage bei der HSG Fridingen/Mühlheim der Abstieg unabwendbar. Knappe Niederlagen, auch gegen Spitzenmannschaften, zerrten schon in der Vorrunde an den Nerven von Spielern und Verantwortlichen. Und frei nach dem Spruch „Wenn man schon kein Glück hat, dann kommt Pech auch noch hinzu“ schlug in der Rückrunde, wie bei den Laupheimern auch, das Verletzungspech zu. Nach zwei Spielzeiten in der Württembergliga und tollen Derbys in Bad Saulgau und in Laupheim müssen die Kurstädter den bitteren Gang zurück in die Landesliga antreten.

Aufgrund der gesunden Struktur des Vereins und der Tatsache, dass die zweite Mannschaft des TSV in die Bezirksliga aufgestiegen ist und damit dann nur eine Liga tiefer spielt, werden die Bad Saulgauer in der nächsten Saison sicher eine starke Truppe aufbieten können und eine gewichtige Rolle im Kampf um die Meisterschaft spielen. Bis zum Saisonabschluss ist es für die Laupheimer Handballer übrigens nicht mehr weit, denn das letzte Spiel steigt bereits am Feiertag, 1. Mai, um 17 Uhr beim TV Gerhausen.